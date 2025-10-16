Joakim Dahl gjorde två mål när Flemingsberg vann mot Täby

Flemingsberg vann med 5–2 mot Täby

Joakim Dahl tvåmålsskytt för Flemingsberg

Andra raka segern för Flemingsberg

Det blev Flemingsberg som vann matchen hemma mot Täby i U18 regional öst herr på torsdagen. 5–2 (1–0, 2–2, 2–0) slutade matchen.

Flemingsberg startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 1.48 slog Antonin Vondracek till assisterad av Philip Dymkowski och Melvin Karlsson. Tim Münger och Vincent Ahlbom gjorde att Täby vände till underläget till ledning med 1–2.

Oliver Fredin och Joakim Dahl låg sen bakom vändningen till 3–2 för Flemingsberg. I tredje perioden gjorde Flemingsberg 4–2 efter 13.39 genom Tomas Chautur framspelad av Joakim Dahl. Och med bara 27 sekunder kvar satte Joakim Dahl 5–2.

Joakim Dahl gjorde två mål för Flemingsberg och spelade dessutom fram till ett mål.

Söndag 19 oktober möter Flemingsberg Tyresö Hanviken Hockey hemma 16.00 och Täby möter Brinken hemma 17.25.

Flemingsberg–Täby 5–2 (1–0, 2–2, 2–0)

U18 regional öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (1.48) Antonin Vondracek (Philip Dymkowski, Melvin Karlsson).

Andra perioden: 1–1 (21.04) Tim Münger (Ruben Palmers), 1–2 (27.02) Vincent Ahlbom (Jonathan Kucera, Sixten Nilson), 2–2 (34.32) Oliver Fredin (Artjom Orljov, Tomas Chautur), 3–2 (35.34) Joakim Dahl (Artjom Orljov).

Tredje perioden: 4–2 (53.39) Tomas Chautur (Joakim Dahl), 5–2 (59.33) Joakim Dahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 2-0-3

Täby: 3-1-1

Nästa match:

Flemingsberg: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 19 oktober

Täby: Brinkens IF, hemma, 19 oktober