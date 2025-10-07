Joakim Cedergren tvåmålsskytt när Clemensnäs vann mot Lejon

Clemensnäs-seger med 4–1 mot Lejon

Clemensnäs Joakim Cedergren tvåmålsskytt

Ville Renling matchvinnare för Clemensnäs

Det blev Clemensnäs som vann matchen borta mot Lejon i U20 region norr A herr på tisdagen. 1–4 (1–0, 0–2, 0–2) slutade matchen.

Det var andra raka segern för Clemensnäs, efter 5–2 mot Kiruna i premiären.

Joakim Cedergren med två mål för Clemensnäs

Conrad Nilzon gjorde 1–0 till Lejon efter 14 minuters spel framspelad av Oliver Forslund och Alfred Nilzon. Därefter fixade Clemensnäs Ville Renling och Joakim Cedergren att laget vände underläge till ledning med 1–2. Clemensnäs startade tredje perioden bäst och gick från 1–2 till 1–4 genom mål av Alexander Backman och Joakim Cedergren och avgjorde matchen.

Lagen möts på nytt i Kopparhallen den 31 oktober.

Lejon tar sig an Brooklyn i nästa match borta torsdag 9 oktober 19.30. Clemensnäs möter Kalix hemma måndag 13 oktober 19.15.

Lejon–Clemensnäs 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

U20 region norr A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (14.43) Conrad Nilzon (Oliver Forslund, Alfred Nilzon).

Andra perioden: 1–1 (22.53) Joakim Cedergren (Gustav Oja), 1–2 (32.20) Ville Renling (Ville Sjöstedt, William Boström).

Tredje perioden: 1–3 (43.22) Alexander Backman (Alex Albertsson-Söderlund), 1–4 (53.46) Joakim Cedergren (Oscar Fältén, Ville Sjöstedt).

Nästa match:

Lejon: Brooklyn Tigers HF, borta, 9 oktober

Clemensnäs: Kalix HC, hemma, 13 oktober