Jätteskräll när Washington besegrade Los Angeles

Washington vann med 2–1 mot Los Angeles

Alex Ovetjkin matchvinnare för Washington

Anze Kopitar nätade för Los Angeles

Bottenlaget Washington stod för en rejäl överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Los Angeles på hemmaplan i Capital One Arena. Matchen slutade 2–1 (1–0, 1–1, 0–0).

Washington började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.41 slog Matt Roy till assisterad av Aljaksej Protas och Tom Wilson. Efter 1.51 i andra perioden nätade Alex Ovetjkin framspelad av Connor McMichael och Jakob Chychrun och gjorde 2–0.

Los Angeles Anze Kopitar gjorde 2–1 efter 13.27 på pass av Corey Perry och Kevin Fiala. Tredje perioden blev mållös och Washington höll i sin 2–1-ledning och vann.

Det här var Washingtons tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Los Angeles sjätte uddamålsförlust.

Den 3 december tar lagen sig an varandra igen, då i Crypto.com Arena.

Washington tar sig an Edmonton i nästa match hemma torsdag 20 november 01.00. Los Angeles möter San Jose borta fredag 21 november 04.00.

Washington–Los Angeles 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (3.41) Matt Roy (Aljaksej Protas, Tom Wilson).

Andra perioden: 2–0 (21.51) Alex Ovetjkin (Connor McMichael, Jakob Chychrun), 2–1 (33.27) Anze Kopitar (Corey Perry, Kevin Fiala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 2-1-2

Los Angeles: 4-0-1

Nästa match:

Washington: Edmonton Oilers, hemma, 20 november

Los Angeles: San Jose Sharks, borta, 21 november