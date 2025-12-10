Jätteskräll när Nashville besegrade Colorado

Nashville segrade – 4–3 efter straffar

Ryan O’Reilly matchvinnare för Nashville

Seger nummer 11 för Nashville

Bottenlaget Nashville stod för en rejäl överraskning i NHL när laget besegrade serieledande Colorado på hemmaplan i Bridgestone Arena. Matchen slutade 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

St Louis nästa för Nashville

Colorado tog ledningen i början av första perioden genom Brock Nelson.

Jonathan Marchessault och Reid Schaefer låg sen bakom vändningen till 2–1 för Nashville.

Colorado kvitterade till 2–2 genom Artturi Lehkonen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

12.58 in i tredje perioden satte Brady Skjei pucken framspelad av Adam Wilsby och Luke Evangelista och gav laget ledningen.

Colorado kvitterade till 3–3 med åtta sekunder kvar att spela genom Cale Makar.

Nashvilles Ryan O’Reilly satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Nashville med 16–16 och Colorado med 15–15 i målskillnad.

Resultatet innebär att Nashville ligger kvar på åttonde och sista plats i Central division och Colorado toppar tabellen i Central division.

Lagens första möte för säsongen vann Colorado Avalanche med 3–0.

Nashville tar sig an St Louis i nästa match hemma fredag 12 december 02.00. Colorado möter samma dag 03.30 Florida hemma.

Nashville–Colorado 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0)

NHL, Bridgestone Arena

Första perioden: 0–1 (1.09) Brock Nelson (Josh Manson, Brent Burns), 1–1 (3.59) Jonathan Marchessault (Ryan O’Reilly, Filip Forsberg), 2–1 (5.30) Reid Schaefer, 2–2 (10.21) Artturi Lehkonen (Martin Necas, Nathan MacKinnon).

Tredje perioden: 3–2 (52.58) Brady Skjei (Adam Wilsby, Luke Evangelista), 3–3 (59.52) Cale Makar.

Straffar: 4–3 (65.00) Ryan O’Reilly.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 3-0-2

Colorado: 3-1-1

Nästa match:

Nashville: St Louis Blues, hemma, 12 december 02.00

Colorado: Florida Panthers, hemma, 12 december 03.30