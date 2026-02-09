Järna vann efter stark första period mot Hammarby J20

Järna segrade – 4–2 mot Hammarby J20

Järnas sjunde seger på de senaste åtta matcherna

James Kumlin Anefjäll avgjorde för Järna

Järna tog direkt tag i taktpinnen i bortamatchen mot Hammarby J20 i U20 allettan östra och ledde med 3–0 i första pausen. Trots en uppryckning av Hammarby J20 vann Järna matchen med 4–2 (3–0, 0–2, 1–0).

Segern var Järnas sjunde på de senaste åtta matcherna, och sjätte bortasegern i rad.

Hammarby J20–Järna – mål för mål

Järna stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.16 i mitten av perioden.

Efter 11.11 i andra perioden slog Milian Claeson till på pass av Axel Isén och William Sannebro och reducerade åt Hammarby J20. Pierre Lindström såg till att Hammarby J20 reducerade igen efter 16.17 framspelad av Joel Sundqvist Bastos och Axel Isén.

13.37 in i tredje perioden fick Hugo Setzman utdelning framspelad av Jonathan Tellemar och Albin Jacobsen och ökade ledningen. 2–4-målet blev matchens sista.

Med tre omgångar kvar är Hammarby J20 på fjärde plats i tabellen medan Järna är på andra plats.

När lagen senast möttes vann Järna med 5–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Hammarby J20 Wings HC Arlanda i Pinbackshallen 12.00. Järna tar sig an Trångsund borta 15.00.

Hammarby J20–Järna 2–4 (0–3, 2–0, 0–1)

U20 allettan östra, Kärrtorps IP

Första perioden: 0–1 (10.25) Kalle Eriksson, 0–2 (13.02) Milton Berglind (Elliot Veteläinen), 0–3 (19.41) James Kumlin Anefjäll.

Andra perioden: 1–3 (31.11) Milian Claeson (Axel Isén, William Sannebro), 2–3 (36.17) Pierre Lindström (Joel Sundqvist Bastos, Axel Isén).

Tredje perioden: 2–4 (53.37) Hugo Setzman (Jonathan Tellemar, Albin Jacobsen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarby J20: 3-0-2

Järna: 4-0-1

Nästa match:

Hammarby J20: Wings HC Arlanda, borta, 14 februari 12.00

Järna: Trångsunds IF, borta, 14 februari 15.00