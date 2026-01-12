Järna säkrade seger mot Vallentuna

Seger för Järna med 4–2 mot Vallentuna

Järnas sjätte seger på de senaste sju matcherna

James Kumlin Anefjäll matchvinnare för Järna

Järna besegrade Vallentuna på bortaplan i måndagens möte i U20 allettan östra. 2–4 (0–1, 1–2, 1–1) slutade matchen.

Segern var Järnas sjätte på de senaste sju matcherna.

Vallentuna–Järna – mål för mål

Järna tog ledningen efter 14.10 genom Mio Bäck efter förarbete från Elliot Veteläinen och Olle Nilheimer.

Efter 5.40 i andra perioden gjorde Järna 0–2 genom Kalle Eriksson.

Vallentuna reducerade dock till 1–2 genom Titus Cummings efter 8.00 av perioden.

Järna gjorde 1–3 genom James Kumlin Anefjäll efter 13.36.

2.54 in i tredje perioden slog Hugo Setzman till och ökade ledningen. Vallentuna reducerade till 2–4 med 18 sekunder kvar att spela genom Viggo Källström på passning från Alvin Ferm och Tarik Mahmutovic. Fler mål än så blev det inte för Vallentuna.

För Vallentuna gör resultatet att man nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Järna är på andra plats.

Den 16 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Järna Ishall.

I nästa omgång har Vallentuna Trångsund hemma i Vallentuna Ishall, lördag 17 januari 10.40. Järna spelar hemma mot Tumba fredag 16 januari 19.30.

Vallentuna–Järna 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

U20 allettan östra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (14.10) Mio Bäck (Elliot Veteläinen, Olle Nilheimer).

Andra perioden: 0–2 (25.40) Kalle Eriksson (Dawid Kadziela, Mio Bäck), 1–2 (28.00) Titus Cummings (Mikael Holmberg, Alvin Alexandersson), 1–3 (33.36) James Kumlin Anefjäll (Elliot Veteläinen, Ellioth Sandblom).

Tredje perioden: 1–4 (42.54) Hugo Setzman, 2–4 (59.42) Viggo Källström (Alvin Ferm, Tarik Mahmutovic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vallentuna: 2-0-3

Järna: 4-1-0

Nästa match:

Vallentuna: Trångsunds IF, hemma, 17 januari 10.40

Järna: IFK Tumba IK, hemma, 16 januari 19.30