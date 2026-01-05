Järna avgjorde tät match mot Hammarby J20 i tredje perioden

Järna segrade – 5–3 mot Hammarby J20

Järnas femte seger på de senaste sex matcherna

Järnas Mio Bäck tvåmålsskytt

Matchen mellan hemmalaget Järna och gästande Hammarby J20 var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Järna och vann matchen i U20 allettan östra med 5–3 (1–1, 0–0, 4–2).

Därmed har Järna vunnit fem matcher i rad i U20 allettan östra.

Albin Jacobsen gjorde matchvinnande målet

Hammarby J20 tog ledningen efter 9.58 genom Melvin Wahlqvist efter förarbete från Teodor Birkeland.

Efter 17.06 kvitterade Järna när Ellioth Sandblom fick träff efter pass från James Kumlin Anefjäll och Marcus Söderman.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Järna hade övertaget även i tredje perioden som laget vann och matchen med 5–3.

Lagen spelar mot varandra igen den 9 februari i Kärrtorps IP.

Lördag 10 januari spelar Järna hemma mot Trångsund 17.00 och Hammarby J20 mot Wings HC Arlanda hemma 17.15 i Kärrtorps IP.

Järna–Hammarby J20 5–3 (1–1, 0–0, 4–2)

U20 allettan östra, Järna Ishall

Första perioden: 0–1 (9.58) Melvin Wahlqvist (Teodor Birkeland), 1–1 (17.06) Ellioth Sandblom (James Kumlin Anefjäll, Marcus Söderman).

Tredje perioden: 2–1 (42.27) Mio Bäck (Fhilip Avasjö), 2–2 (43.35) Oskar Kristofersson (Victor Nilhammer, Teodor Birkeland), 3–2 (45.39) Wincent Karlåker (Andreas Tingshagen), 4–2 (52.18) Albin Jacobsen (Olle Nilheimer), 4–3 (58.36) Victor Nilhammer (Melvin Wahlqvist, Nils Hallbom), 5–3 (59.49) Mio Bäck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järna: 5-0-0

Hammarby J20: 2-2-1

Nästa match:

Järna: Trångsunds IF, hemma, 10 januari 17.00

Hammarby J20: Wings HC Arlanda, hemma, 10 januari 17.15