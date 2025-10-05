Järfälla vann – efter hattrick av Gustav Eurenius Eurenius

Seger för Järfälla med 5–4 efter förlängning

Gustav Eurenius Eurenius med tre mål för Järfälla

Andra raka segern för Järfälla

Gustav Eurenius Eurenius gjorde tre mål när Järfälla segrade hemma mot Västervik i hockeyettan södra. Till slut blev det 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) efter förlängning.

– En viljeseger då vi långa stunder är nertryckta i försvarszonen. Gurra är viktig, men vi får inte glömma Gidbarkssom är en jätte i målet, kommenterade Järfällas tränare Thomas Ahlperby.

Gustav Eurenius Eurenius stod för Järfällas avgörande mål 3.49 in i förlängningen.

Det var andra raka segern för Järfälla, efter 3–2 mot Grums i premiären.

Första perioden var jämn. Järfälla inledde bäst och tog ledningen genom Gustav Eurenius Eurenius efter 7.07, men Västervik kvitterade genom Elias Dervall-Svensson bara 29 sekunder senare. Järfälla tog ledningen på nytt genom Kalle Broed efter 3.37 i andra perioden.

Västervik kvitterade till 2–2 genom Liam Svensson efter 11.55 av perioden.

Efter 13.40 gjorde Järfälla 3–2 genom Gustav Eurenius Eurenius, som gjorde sitt andra mål. Jacob Tenemyr såg till att Västervik vände till ledning med 3–4 med två raka mål.

Järfälla kvitterade till 4–4 genom Adrian Sjöqvist med knappt fyra minuter kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget Järfälla blev Gustav Eurenius Eurenius som 3.49 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Järfällas Gustav Eurenius Eurenius stod för tre mål och ett assist och Kalle Broed gjorde ett mål och tre målgivande passningar.

Det här var Järfällas andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Västerviks andra uddamålsförlust.

Den 4 januari tar lagen sig an varandra igen, då i LF Arena.

Nästa motstånd för Järfälla är Dalen. Lagen möts fredag 10 oktober 19.00 i Smedjehov. Västervik tar sig an Tyringe hemma lördag 11 oktober 17.00.

Järfälla–Västervik 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (7.07) Gustav Eurenius Eurenius (Kalle Broed, Wiggo Gramme), 1–1 (7.36) Elias Dervall-Svensson (Hugo Frylén).

Andra perioden: 2–1 (23.37) Kalle Broed (Gustav Eurenius Eurenius, Marcus Molin Molin), 2–2 (31.55) Liam Svensson (Marcus Von der Geest, Jack Sirkka), 3–2 (33.40) Gustav Eurenius Eurenius (Kalle Broed, William Berglind Berglind).

Tredje perioden: 3–3 (49.11) Jacob Tenemyr (Liam Svensson, Oliver Casselsten), 3–4 (53.24) Jacob Tenemyr (Oliver Casselsten, Linus Lindgren), 4–4 (56.56) Adrian Sjöqvist (Daniel Andersson, Neo Wahlbom).

Förlängning: 5–4 (63.49) Gustav Eurenius Eurenius (Kalle Broed).

Nästa match:

Järfälla: HC Dalen, borta, 10 oktober

Västervik: Tyringe SoSS, hemma, 11 oktober