Järfälla HC vände och vann på hemmaplan mot Tullinge U18

Järfälla HC vann med 8–6 mot Tullinge U18

Järfälla HC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hugo Mattsson tremålsskytt för Järfälla HC

Järfälla HC segrade på hemmaplan efter underläge i Järfälla Ishall mot Tullinge U18 i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 8–6 (1–2, 4–2, 3–2) slutade matchen på söndagen.

Segern var Järfälla HC:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Hugo Mattsson med tre mål för Järfälla HC

Tullinge U18 var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Järfälla HC hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–2 och ställningen efter två perioder var 5–4.

Tullinge U18 kvitterade också till 5–5 genom Viggo Christensson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Järfälla HC gjorde dock två mål i tredje perioden och gick från 5–5 till 7–5, målen av Emil Sjöberg och Hugo Mattsson.

Tullinge U18 reducerade dock till 7–6 genom Tintin Sandelius när bara tre minuter återstod att spela och gav matchen spänning i slutet.

Järfälla HC kunde dock avgöra till 8–6 med 44 sekunder kvar av matchen genom Hugo Mattsson.

Viggo Christensson gjorde två mål för Tullinge U18 och tre assist, Tintin Sandelius stod för fyra poäng, varav två mål och Liam Bruvik gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Hugo Mattsson gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål för Järfälla HC, Elliot Rudslätt Debou gjorde ett mål och totalt tre poäng och Timothy Landes hade tre assists.

Tullinge U18:s nya tabellposition är sjunde plats medan Järfälla HC är på femte plats.

När lagen möttes senast vann Tullinge med 5–3.

Torsdag 12 februari möter Järfälla HC Spånga borta 20.05 och Tullinge U18 möter IFK Tumba IK 2 hemma 19.50.

Järfälla HC–Tullinge U18 8–6 (1–2, 4–2, 3–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (8.05) Liam Bruvik (Tintin Sandelius, Viggo Christensson), 1–1 (11.24) Colin Nordén (Lucas Pawlowski, Elliot Rudslätt Debou), 1–2 (16.36) Herman Isenberg – Linna (Liam Bruvik, Viggo Christensson).

Andra perioden: 1–3 (21.07) Viggo Christensson (Tintin Sandelius), 2–3 (21.57) Hugo Karlsson (Elias Kinnunen, Hugo Mattsson), 3–3 (29.25) Hugo Mattsson (Timothy Landes), 4–3 (29.34) Emil Sjöberg (Hugo Karlsson), 5–3 (37.26) Elliot Rudslätt Debou, 5–4 (37.57) Tintin Sandelius (Liam Bruvik).

Tredje perioden: 5–5 (41.10) Viggo Christensson (Herman Isenberg – Linna), 6–5 (41.47) Emil Sjöberg (Oscar Mattsson, Timothy Landes), 7–5 (49.45) Hugo Mattsson, 7–6 (57.35) Tintin Sandelius (Viggo Christensson, Oskar Wallenius), 8–6 (59.16) Hugo Mattsson (Timothy Landes, Elliot Rudslätt Debou).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla HC: 4-0-1

Tullinge U18: 2-1-2

Nästa match:

Järfälla HC: Spånga IS IK 1, borta, 12 februari 20.05

Tullinge U18: IFK Tumba IK 2, hemma, 12 februari 19.50