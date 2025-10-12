Järfälla HC utklassade IFK Österåker Hockey – seger med 6–0

Järfälla HC vann med 6–0 mot IFK Österåker Hockey

Colin Nordén tremålsskytt för Järfälla HC

Benjamin Ahlqvist matchvinnare för Järfälla HC

Järfälla HC spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr med hela 6–0 (4–0, 2–0, 0–0).

Järfälla HC har startat med två raka segrar, efter 5–2 mot Norrtälje IK U18 i premiären.

Colin Nordén tremålsskytt för Järfälla HC

Järfälla HC stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4. Andra perioden var länge mållös. Järfälla HC gick från 0–4 till 0–6 genom två mål av Colin Nordén på 2.55 i slutet av perioden. Tredje perioden blev mållös och Järfälla HC höll i sin 6–0-ledning och vann.

Järfälla HC:s Elliot Rudslätt Debou stod för fyra poäng, varav ett mål och Colin Nordén gjorde tre mål.

Lagen möts igen 23 november i Järfälla Ishall.

I nästa match möter IFK Österåker Hockey Mälarö Hockey U18 hemma på onsdag 22 oktober 20.00. Järfälla HC möter SK Iron Hockey söndag 19 oktober 15.30 hemma.

IFK Österåker Hockey–Järfälla HC 0–6 (0–4, 0–2, 0–0)

U18 Div 1 östra A herr, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (3.05) Benjamin Ahlqvist (Elliot Rudslätt Debou), 0–2 (6.03) Elliot Rudslätt Debou, 0–3 (8.12) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou), 0–4 (17.45) Charlie Carmefeldt Schill (Elias Kinnunen).

Andra perioden: 0–5 (37.04) Colin Nordén (Elliot Rudslätt Debou), 0–6 (39.59) Colin Nordén.

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Mälarö Hockeyförening, hemma, 22 oktober

Järfälla HC: SK Iron Hockey, hemma, 19 oktober