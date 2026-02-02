Järfälla HC utklassade IFK Österåker Hockey – seger med 11–1

Järfälla HC vann med 11–1 mot IFK Österåker Hockey

Oscar Mattsson gjorde tre mål för Järfälla HC

Fjärde förlusten i följd för IFK Österåker Hockey

Järfälla HC spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med hela 11–1 (2–1, 3–0, 6–0).

I och med detta har IFK Österåker Hockey fyra förluster i rad.

Järfälla HC:s Oscar Mattsson tremålsskytt

Järfälla HC startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Elliot Rudslätt Debou och Oscar Mattsson innan IFK Österåker Hockey svarade och gjorde 2–1 genom Oskar Edlund.

Även i andra perioden var Järfälla HC starkast och gick från 2–1 till 5–1 tack vare sex raka mål (! ), mål av Sebastian Huhtaniemi, Timothy Landes och Oscar Mattsson.

Järfälla HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Elliot Rudslätt Debou, Hugo Karlsson, Albin Flordal, Timothy Landes, Oscar Mattsson och Lucas Pawlowski.

Järfälla HC:s Oscar Mattsson stod för tre mål och två assists, Timothy Landes gjorde två mål och två målgivande passningar och Hugo Karlsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Järfälla HC har två segrar och tre förluster och 25–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Österåker Hockey har en vinst och fyra förluster och 6–30 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Järfälla HC på sjätte plats och IFK Österåker Hockey på åttonde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Järfälla HC vunnit.

Fredag 6 februari 20.00 spelar Järfälla HC borta mot FOC Farsta IF. IFK Österåker Hockey möter Hammarby IF U18 hemma i Österåker Sportcentrum torsdag 5 februari 19.00.

Järfälla HC–IFK Österåker Hockey 11–1 (2–1, 3–0, 6–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Järfälla Ishall

Första perioden: 1–0 (0.47) Elliot Rudslätt Debou, 2–0 (11.55) Oscar Mattsson (Timothy Landes), 2–1 (16.02) Oskar Edlund.

Andra perioden: 3–1 (23.29) Sebastian Huhtaniemi (Owe Birgersson), 4–1 (26.31) Timothy Landes (Oscar Mattsson), 5–1 (38.00) Oscar Mattsson (Timothy Landes).

Tredje perioden: 6–1 (41.15) Oscar Mattsson (Hugo Karlsson), 7–1 (49.06) Lucas Pawlowski (Hugo Mattsson, Hugo Karlsson), 8–1 (53.17) Timothy Landes (Albin Flordal, Widar Backlund), 9–1 (54.35) Hugo Karlsson (Oscar Mattsson), 10–1 (57.36) Elliot Rudslätt Debou (Charlie Carmefeldt Schill), 11–1 (58.41) Albin Flordal (Hugo Mattsson, Widar Backlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla HC: 2-0-3

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Nästa match:

Järfälla HC: FOC Farsta IF, borta, 6 februari 20.00

IFK Österåker Hockey: Hammarby IF, hemma, 5 februari 19.00