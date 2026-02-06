Jakob Chychrun i målform när Washington vann mot Nashville

Washington vann med 4–2 mot Nashville

Washingtons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Jakob Chychrun med två mål för Washington

Hemmalaget Washington tog hem de två poängen efter seger mot Nashville i NHL. 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) slutade fredagens match.

Segern var Washingtons fjärde på de senaste fem matcherna.

Jakob Chychrun tvåmålsskytt för Washington

Tom Wilson gjorde 1–0 till Washington efter 4.15 assisterad av Jakob Chychrun och Aljaksej Protas. Laget gjorde 2–0 när Pierre-Luc Dubois fick träff efter pass från Dylan Strome och John Carlson efter 12.48.

Efter 8.42 i andra perioden slog Jakob Chychrun till och gjorde 3–0. Nashvilles Jonathan Marchessault gjorde 3–1 efter 17.40 på pass av Erik Haula och Adam Wilsby.

Efter 1.17 i tredje perioden reducerade Nashvilles Michael McCarron på nytt framspelad av Cole Smith och Adam Wilsby. 13.11 in i tredje perioden nätade Washingtons Jakob Chychrun återigen på pass av Dylan Strome och Alexander Ovetjkin och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Washingtons Jakob Chychrun stod för två mål och ett assist.

När lagen senast möttes vann Nashville med 3–2.

Torsdag 26 februari 01.00 spelar Washington hemma mot Philadelphia. Nashville möter Chicago hemma i Bridgestone Arena fredag 27 februari 02.00.

Washington–Nashville 4–2 (2–0, 1–1, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (4.15) Tom Wilson (Jakob Chychrun, Aljaksej Protas), 2–0 (12.48) Pierre-Luc Dubois (Dylan Strome, John Carlson).

Andra perioden: 3–0 (28.42) Jakob Chychrun, 3–1 (37.40) Jonathan Marchessault (Erik Haula, Adam Wilsby).

Tredje perioden: 3–2 (41.17) Michael McCarron (Cole Smith, Adam Wilsby), 4–2 (53.11) Jakob Chychrun (Dylan Strome, Alexander Ovetjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Nashville: 2-2-1

Nästa match:

Washington: Philadelphia Flyers, hemma, 26 februari 01.00

Nashville: Chicago Blackhawks, hemma, 27 februari 02.00