Jakob Chychrun het när Washington besegrade Columbus

Seger för Washington med 5–1 mot Columbus

Washingtons fjärde seger på de senaste fem matcherna

Washingtons Jakob Chychrun tvåmålsskytt

Hemmalaget Washington tog hem de två poängen efter seger mot Columbus i NHL. 5–1 (1–0, 3–0, 1–1) slutade tisdagens match.

Segern var Washingtons fjärde på de senaste fem matcherna.

Tom Wilson matchvinnare för Washington

Washington tog ledningen efter sex minuters spel genom Jakob Chychrun.

Andra perioden var länge mållös. Washington gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål på 3.32 i slutet av perioden av Tom Wilson, Jakob Chychrun och John Carlson.

4.07 in i tredje perioden nätade Washingtons Martin Fehervary på pass av Connor McMichael och John Carlson och ökade ledningen.

5.49 in i perioden satte Denton Mateychuk pucken framspelad av Brendan Gaunce och Jake Christiansen och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Columbus.

För Washington gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Columbus är på sjätte plats. Noteras kan att Washington sedan den 19 november har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Washington Capitals med 5–1.

På torsdag 27 november 01.00 spelar Washington hemma mot Winnipeg och Columbus hemma mot Toronto.

Washington–Columbus 5–1 (1–0, 3–0, 1–1)

NHL, Capital One Arena

Första perioden: 1–0 (6.05) Jakob Chychrun.

Andra perioden: 2–0 (36.27) Tom Wilson (Aljaksej Protas, Justin Sourdif), 3–0 (39.43) Jakob Chychrun (Tom Wilson), 4–0 (39.59) John Carlson (Alex Ovetjkin, Justin Sourdif).

Tredje perioden: 5–0 (44.07) Martin Fehervary (Connor McMichael, John Carlson), 5–1 (45.49) Denton Mateychuk (Brendan Gaunce, Jake Christiansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Washington: 4-0-1

Columbus: 2-1-2

Nästa match:

Washington: Winnipeg Jets, hemma, 27 november

Columbus: Toronto Maple Leafs, hemma, 27 november