Jacob Grönhagen i målform när Almtuna vann mot Bik Karlskoga

Almtuna vann med 3–1 mot Bik Karlskoga

Jacob Grönhagen med två mål för Almtuna

Andra förlusten i följd för Bik Karlskoga

Bortalaget Almtuna tog hem de tre poängen efter seger mot Bik Karlskoga i hockeyallsvenskan. 1–3 (1–3, 0–0, 0–0) slutade matchen på onsdagen.

Jacob Grönhagen tvåmålsskytt för Almtuna

Almtuna hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 37 sekunder genom Hannes Hellberg och gick upp till 0–2. Bik Karlskoga kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Almtuna dock gjort 1–3.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Almtuna i sin 3–1-ledning och vann.

Nästa motstånd för Bik Karlskoga är Östersunds IK. Almtuna tar sig an Oskarshamn hemma. Båda matcherna spelas fredag 10 oktober 19.00.

Bik Karlskoga–Almtuna 1–3 (1–3, 0–0, 0–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (0.37) Hannes Hellberg (Mikkel Oby Olsen, Lucas Stockselius), 0–2 (1.54) Jacob Grönhagen (Melvin Wersäll, Ludvig Georgsson), 1–2 (3.32) Eero Teräväinen (Henrik Björklund, Åke Stakkestad), 1–3 (9.47) Jacob Grönhagen (Mikkel Oby Olsen, Eric Bürger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

Almtuna: 2-0-3

Nästa match:

Bik Karlskoga: Östersunds IK, borta, 10 oktober

Almtuna: IK Oskarshamn, hemma, 10 oktober