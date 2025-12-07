Jackson Blake gjorde två mål för Carolina i segern mot Nashville

Carolina vann med 6–3 mot Nashville

Jackson Blake med två mål för Carolina

Carolina gjorde fem raka mål

Carolina vann mötet med Nashville hemma med 6–3 (3–0, 1–0, 2–3) på söndagen i NHL.

Jackson Blake tvåmålsskytt för Carolina

Carolina stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 15.46 i andra perioden slog Jackson Blake till på pass av Nikolaj Ehlers och K’Andre Miller och gjorde 4–0.

Carolina startade också tredje perioden starkast. Laget gick från 4–0 till 5–0. Men Nashville svarade och gjorde 5–1.

Därefter var det dock Carolina som avgjorde. Laget gjorde 6–1 med tolv minuter kvar att spela genom Jackson Blake. Nashville hann få in två mål i slutet och slutresultatet blev 6–3.

Carolinas Jackson Blake stod för två mål och ett assist.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 december i Bridgestone Arena.

I nästa omgång har Carolina San Jose hemma i PNC Arena, söndag 7 december 23.00. Nashville spelar hemma mot Colorado onsdag 10 december 03.30.

Carolina–Nashville 6–3 (3–0, 1–0, 2–3)

NHL, PNC Arena

Första perioden: 1–0 (8.01) Taylor Hall (Jackson Blake, Logan Stankoven), 2–0 (9.55) Nikolaj Ehlers (Seth Jarvis, Shayne Gostisbehere), 3–0 (19.44) William Carrier (Jordan Martinook, Jordan Staal).

Andra perioden: 4–0 (35.46) Jackson Blake (Nikolaj Ehlers, K’Andre Miller).

Tredje perioden: 5–0 (44.45) Sebastian Aho, 5–1 (46.26) Michael Bunting (Erik Haula, Matthew Wood), 6–1 (48.12) Jackson Blake, 6–2 (49.09) Matthew Wood (Fjodor Svetjkov, Spencer Stastney), 6–3 (51.36) Filip Forsberg (Spencer Stastney, Fjodor Svetjkov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Carolina: 3-0-2

Nashville: 3-0-2

Nästa match:

Carolina: San Jose Sharks, hemma, 7 december

Nashville: Colorado Avalanche, hemma, 10 december