Jack Berglund matchvinnare när Färjestad besegrade Djurgården

Färjestad segrade – 5–3 mot Djurgården

Jack Berglund tvåmålsskytt för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Färjestad besegrade Djurgården på hemmaplan i lördagens match i SHL. 5–3 (1–0, 2–1, 2–2) slutade matchen.

Färjestads Jack Berglund tvåmålsskytt

Färjestad tog ledningen efter 10.05 genom Luke Philp framspelad av Marian Studenic.

Färjestad gjorde 2–0 genom Jack Berglund efter 4.21 i andra perioden.

Djurgården reducerade dock till 2–1 genom Viggo Björck efter 10.57 av perioden.

Efter 11.16 gjorde Färjestad 3–1 genom Magnus Nygren.

Efter 2.05 i tredje perioden ökade Färjestad på till 4–1 på nytt genom Jack Berglund.

Djurgården gjorde både 4–2 och 4–3 genom Jacob Josefson och Marcus Krüger i tredje perioden.

Färjestad kunde dock avgöra till 5–3 med elva sekunder kvar av matchen genom Marian Studenic.

Färjestads Marian Studenic stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Färjestad ligger på sjätte plats i tabellen och Djurgården är på femte plats.

De båda lagen möts igen tisdag 25 november 19.00, på Hovet.

Färjestad–Djurgården 5–3 (1–0, 2–1, 2–2)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (10.05) Luke Philp (Marian Studenic).

Andra perioden: 2–0 (24.21) Jack Berglund (Marian Studenic, Adam Ollas Mattsson), 2–1 (30.57) Viggo Björck (Colby Sissons, Jacob Josefson), 3–1 (31.16) Magnus Nygren (Viktor Lodin).

Tredje perioden: 4–1 (42.05) Jack Berglund (Axel Bergkvist, Luke Philp), 4–2 (45.21) Jacob Josefson (Charles Hudon, Colby Sissons), 4–3 (54.05) Marcus Krüger (Arvid Costmar, Oliver Kylington), 5–3 (59.49) Marian Studenic (Christoffer Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-0-3

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: Djurgårdens IF, borta, 25 november

Djurgården: Färjestads BK, hemma, 25 november