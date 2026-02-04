Ivarsson och Johansson-Dalberg klev fram hemma mot Alingsås

Rönnäng vann med 2–1 mot Alingsås

Rönnängs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elis Ivarsson avgjorde för Rönnäng

Rönnäng vann en målmässigt hemma mot Alingsås i U20 Div 1 A syd vår herr på onsdagen. 2–1 (2–0, 0–0, 0–1) slutade matchen.

Segern var Rönnängs fjärde på de senaste fem matcherna.

Rönnäng–Alingsås – mål för mål

Joel Johansson-Dalberg gav Rönnäng ledningen efter 6.01 på passning från John Hermansgård och Isak Karlsson. 2–0 kom efter 11.51 när Elis Ivarsson slog till efter förarbete från Isak Karlsson.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 2.47 i tredje perioden reducerade Alingsås till 2–1 genom Olle Boman framspelad av Thor Andersson och Albin Löfving. Men mer än så orkade Alingsås inte med.

Lagens första möte för säsongen vann Alingsås med 5–4.

Rönnäng tar sig an Hisingen i nästa match borta lördag 7 februari 14.30. Alingsås möter samma dag 17.15 Varberg hemma.

Rönnäng–Alingsås 2–1 (2–0, 0–0, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 1–0 (6.01) Joel Johansson-Dalberg (John Hermansgård, Isak Karlsson), 2–0 (11.51) Elis Ivarsson (Isak Karlsson).

Tredje perioden: 2–1 (42.47) Olle Boman (Thor Andersson, Albin Löfving).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 4-1-0

Alingsås: 2-0-3

Nästa match:

Rönnäng: Hisingens IK, borta, 7 februari 14.30

Alingsås: Varberg HK, hemma, 7 februari 17.15