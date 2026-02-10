Islossning i tredje – Älta IF vann klart mot Åker/Strängnäs HC

Bortalaget Åker/Strängnäs HC hängde med i matchen mot Älta IF in i tredje perioden. Men där fick Älta IF rejäl utdelning. Till slut blev det hela 7–2 (3–1, 1–1, 3–0) i matchen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie.

Segern var Älta IF:s åttonde på de senaste tio matcherna, och femte hemmasegern i rad.

Carl Udden gjorde avgörande målet

Älta IF tog ledningen i första perioden genom Anton Wannqvist.

Åker/Strängnäs HC kvitterade till 1–1 genom Gösta Wallin efter 12.48.

Älta IF gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Jacob Svahn och Carl Udden.

Efter 8.24 i andra perioden nätade Vilgot Erlandsson på pass av Jacob Svahn och gjorde 4–1. Åker/Strängnäs HC:s Lucas Pettersson gjorde 4–2 efter 13.25 framspelad av Sigge Edmark och Emil Ljungdell.

Älta IF fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Vilgot Erlandsson, Emil Därth och Liam Gripenberg.

Älta IF:s Vilgot Erlandsson stod för två mål och tre assists, Emil Därth gjorde ett mål och två målgivande passningar och Jacob Svahn gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Älta IF:s nya tabellposition är andra plats medan Åker/Strängnäs HC är på sjätte plats. Ett fint lyft för Älta IF som låg på åttonde plats så sent som den 23 januari.

Lagens första möte för säsongen vann Åker/Strängnäs med 4–3.

Söndag 15 februari möter Älta IF IFK Österåker Hockey borta 13.15 och Åker/Strängnäs HC möter FOC Farsta IF hemma 14.10.

Älta IF–Åker/Strängnäs HC 7–2 (3–1, 1–1, 3–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ältahallen

Första perioden: 1–0 (11.40) Anton Wannqvist (Filip Karlsson, Olof Skaar), 1–1 (12.48) Gösta Wallin (Liam Balck), 2–1 (16.30) Jacob Svahn (Vilgot Erlandsson), 3–1 (17.34) Carl Udden (Vilgot Erlandsson, Emil Därth).

Andra perioden: 4–1 (28.24) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 4–2 (33.25) Lucas Pettersson (Sigge Edmark, Emil Ljungdell).

Tredje perioden: 5–2 (50.29) Emil Därth (Vilgot Erlandsson, Jacob Svahn), 6–2 (51.00) Vilgot Erlandsson (Lucas Stormark, Liam Gripenberg), 7–2 (57.39) Liam Gripenberg (Emil Därth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Älta IF: 3-0-2

Åker/Strängnäs HC: 2-1-2

Nästa match:

Älta IF: IFK Österåker Hockey, borta, 15 februari 13.15

Åker/Strängnäs HC: FOC Farsta IF, hemma, 15 februari 14.10