Isak Schylander i målform när Boden vann mot Sunderby SK J18
- Boden-seger med 3–1 mot Sunderby SK J18
- Isak Schylander med två mål för Boden
- Walter Nyström gjorde målet för Sunderby SK J18
Hemmalaget Boden tog hem de tre poängen efter seger mot Sunderby SK J18 i U18 division 1 norra A herr. 3–1 (1–0, 0–0, 2–1) slutade onsdagens match.
Det var Bodens första seger, efter förlusten med 0–7 mot Lejon i premiären.
Isak Schylander med två mål för Boden
Boden började bäst och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.11 slog Elias Eklund till framspelad av Elton Bjärenfall och Kevin Chekchantuek Erkki.
Andra perioden blev mållös. Efter 4.05 i tredje perioden gjorde Boden 2–0 genom Isak Schylander.
Sunderby SK J18 reducerade dock till 2–1 genom Walter Nyström efter 5.38 av perioden.
Boden kunde dock avgöra till 3–1 med 26 sekunder kvar av matchen genom Isak Schylander.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 november i Sunderby Ishall.
Nästa motstånd för Boden är Kiruna IF. Lagen möts lördag 27 september 16.00 i Lombiahallen.
Boden–Sunderby SK J18 3–1 (1–0, 0–0, 2–1)
U18 division 1 norra A herr, Hive Arena
Första perioden: 1–0 (2.11) Elias Eklund (Elton Bjärenfall, Kevin Chekchantuek Erkki).
Tredje perioden: 2–0 (44.05) Isak Schylander (Alex Lundberg, Riko Pippuri), 2–1 (45.38) Walter Nyström (Alex Karlsson), 3–1 (59.34) Isak Schylander.
Nästa match:
Boden: Kiruna IF, borta, 27 september
