Isac Wilhelmsson gjorde två mål för Nora HC/Hällefors IK U23 i segern mot BIK Karlskoga J18

Nora HC/Hällefors IK U23 vann mötet med BIK Karlskoga J18 borta med 5–2 (1–0, 1–0, 3–2) på måndagen i U20 Div 1 västra B herr.

Isac Wilhelmsson gjorde 1–0 till Nora HC/Hällefors IK U23 efter elva minuter. Efter 11.12 i andra perioden nätade William Karlsson och gjorde 0–2. Nora HC/Hällefors IK U23 vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 2–5.

Den 4 februari tar lagen sig an varandra igen, då i NEH Hallen.

BIK Karlskoga J18 tar sig an Viking i nästa match borta lördag 15 november 14.00. Nora HC/Hällefors IK U23 möter samma dag 15.00 Hammarö J20 hemma.

BIK Karlskoga J18–Nora HC/Hällefors IK U23 2–5 (0–1, 0–1, 2–3)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (11.06) Isac Wilhelmsson.

Andra perioden: 0–2 (31.12) William Karlsson.

Tredje perioden: 1–2 (44.56) Felix Erngren (Louie Ladréhn, Melvin Hedquist), 2–2 (45.43) Felix Borgshed (Louie Ladréhn), 2–3 (55.48) William Lekeborn (Lucas Träff), 2–4 (56.16) Isac Wilhelmsson (Wilmer Landmark), 2–5 (57.48) Hugo Jättne (Wilmer Landmark, Isac Wilhelmsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-0-2

Nora HC/Hällefors IK U23: 2-0-3

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Viking HC, borta, 15 november

Nora HC/Hällefors IK U23: Hammarö HC, hemma, 15 november