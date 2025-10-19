IK Götas Nils Norling bakom två mål i segern mot Nyköping

IK Göta segrade – 6–3 mot Nyköping

Nils Norling gjorde två mål för IK Göta

Oliwer Ekström matchvinnare för IK Göta

Bortalaget IK Göta vann mot Nyköping i U18 allettan östra herr. 3–6 (2–2, 0–3, 1–1) slutade söndagens match.

IK Göta tog ledningen i början av första perioden genom Edvin Karlsson Kazeem.

Zach Rohdin och Dennis Niklasson gjorde att Nyköping vände till underläget till ledning med 2–1.

IK Göta kvitterade till 2–2 genom Nils Norling. I andra perioden var det IK Göta som dominerade och gick från 2–2 till 2–5 genom mål av Nils Norling, Oliwer Ekström och Axel Rinman. IK Göta ökade ledningen till 2–6 genom Elliot Hultstrand med 2.56 kvar i perioden i tredje perioden.

Valter Wesley reducerade förvisso men närmare än 3–6 kom inte Nyköping. IK Göta tog därmed en stabil seger.

Oliwer Ekström gjorde ett mål för IK Göta och spelade fram till två mål och Nils Norling stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen möts på nytt i HCL Tech Arena den 30 november.

I nästa match, torsdag 23 oktober möter Nyköping Tumba borta i Ishuset 19.45 medan IK Göta spelar hemma mot Boo 20.00.

Nyköping–IK Göta 3–6 (2–2, 0–3, 1–1)

U18 allettan östra herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (1.44) Edvin Karlsson Kazeem (Robin Brattberger), 1–1 (9.16) Dennis Niklasson (Lukas Hansson), 2–1 (10.14) Zach Rohdin (Gerkö Lenkey), 2–2 (12.44) Nils Norling.

Andra perioden: 2–3 (28.12) Nils Norling (Oliwer Ekström), 2–4 (34.13) Oliwer Ekström (Adam Belmonte), 2–5 (39.23) Axel Rinman (Nils Norling, Oliwer Ekström).

Tredje perioden: 2–6 (57.04) Elliot Hultstrand (Oliver Åhlin), 3–6 (59.33) Valter Wesley (Theo Grönqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 2-0-3

IK Göta: 2-0-3

Nästa match:

Nyköping: IFK Tumba IK, borta, 23 oktober

IK Göta: Boo HC, hemma, 23 oktober