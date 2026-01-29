IK Göta starkast i straffläggningen – vann hemma mot Järna

IK Göta segrade – 4–3 efter straffar

IK Götas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Det var jämnt hela vägen när IK Göta mötte Järna hemma i U18 allettan östra fortsättningsserie. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Hemmalaget var kyligare i avsluten och vann med 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0). Max Balk blev hjälte i straffläggningen.

Järnas lagledare Tom Carlsson om matchen:

– Nära skjuter ingen hare. Första perioden glömmer vi på en gång. Vad hade vi, ett skott på mål kanske. Sedan spelar vi upp oss och är bra med i matchen, men förlorar på straffar. En tät och delvis underhållande tillställning, och en poäng är bättre än ingen, även om vi borde kunnat utnyttja våra numerära överlägen lite bättre. Men, bara på det igen.

Segern var IK Götas fjärde på de senaste fem matcherna.

Den första perioden slutade mållös.

7.53 in i andra perioden spräckte Järna nollan genom Filip Orre Swärdborn efter pass från Hugo Englund. Efter 9.42 i andra perioden nätade Nils Norling på pass av Axel Rinman och kvitterade för IK Göta.

IK Göta gjorde 2–1 genom Fabian Blomgren efter 5.37 i tredje perioden.

Järna kvitterade till 2–2 genom Samuel Dalén efter 12.19 av perioden.

IK Göta tog ledningen på nytt genom Max Balk efter 12.27.

Järna gjorde 3–3 genom Filip Orre Swärdborn med 2.28 kvar att spela av perioden.

IK Göta vann straffläggningen efter att Max Balk satt den avgörande straffen.

IK Götas Max Balk stod för två mål och ett assist.

För IK Göta gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Järna är på nionde plats. Ett fint lyft i tabellen för IK Göta som så sent som den 9 januari låg på tionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IK Göta vunnit.

IK Göta tar sig an Nyköping i nästa match borta söndag 1 februari 16.10. Järna möter samma dag 18.00 Boo borta.

IK Göta–Järna 4–3 (0–0, 1–1, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Andra perioden: 0–1 (27.53) Filip Orre Swärdborn (Hugo Englund), 1–1 (29.42) Nils Norling (Axel Rinman).

Tredje perioden: 2–1 (45.37) Fabian Blomgren (Max Balk), 2–2 (52.19) Samuel Dalén (Buster Pers), 3–2 (52.27) Max Balk (Oscar Hamilton), 3–3 (57.32) Filip Orre Swärdborn (Maliik Hellqvist Ekendahl, Hugo Englund).

Straffar: 4–3 (65.00) Max Balk.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 4-0-1

Järna: 1-1-3

Nästa match:

IK Göta: Nyköpings SK, borta, 1 februari 16.10

Järna: Boo HC, borta, 1 februari 18.00