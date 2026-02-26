IK Göta kvitterade matchserien mot Tumba

Seger för IK Göta med 5–3 mot Tumba

William Ekström gjorde två mål för IK Göta

Simon Åström matchvinnare för IK Göta

IK Göta segrade borta och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Tumba i playoff till kvalserien till U20 region öst herr. Matchen slutade 5–3 (1–0, 1–2, 3–1).

William Ekström med två mål för IK Göta

William Ekström gjorde 1–0 till IK Göta efter elva minuter efter förarbete av Yehor Trypolskyi och Benjamin Lejon.

Tumba kvitterade till 1–1 genom Gustav Wormbs i andra perioden.

IK Göta gjorde 1–2 genom Ture Rinman efter 14.33.

Tumba gjorde 2–2 genom Acke Kajova med 2.46 kvar att spela av perioden.

Efter 10.46 i tredje perioden gjorde Tumba 3–2 genom Elias Holger.

IK Göta gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 3–2 till ledning med 3–5 inom bara 3.37. 3–4-målet kom med bara 1.15 kvar att spela genom Simon Åström. Och med 17 sekunder kvar att spela kom också 3–5 genom Gabriel Onval.

IK Götas William Ekström stod för tre poäng, varav två mål och Benjamin Lejon hade tre assists.

Nästa match spelas i HCL Tech Arena på lördag 17.40.

Tumba–IK Göta 3–5 (0–1, 2–1, 1–3)

Playoff till kvalserien till U20 region öst herr, Ishuset

Första perioden: 0–1 (11.47) William Ekström (Yehor Trypolskyi, Benjamin Lejon).

Andra perioden: 1–1 (33.19) Gustav Wormbs, 1–2 (34.33) Ture Rinman (Benjamin Lejon), 2–2 (37.14) Acke Kajova (Elias Holger, Yoshi Laurin).

Tredje perioden: 3–2 (50.46) Elias Holger (Andreas Jansson, Acke Kajova), 3–3 (56.06) William Ekström (Simon Åström, Benjamin Lejon), 3–4 (58.45) Simon Åström (William Ekström), 3–5 (59.43) Gabriel Onval (Clark Dahllöf).

Nästa match:

28 februari, 17.40, IK Göta–Tumba, i HCL Tech Arena