IK Göta besegrade Tierps HK U18 efter Axel Rinmans dubbel

IK Göta vann med 7–5 mot Tierps HK U18

Axel Rinman tvåmålsskytt för IK Göta

Robin Brattberger matchvinnare för IK Göta

Det blev IK Göta som gick segrande ur mötet med Tierps HK U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie på hemmaplan, med 7–5 (4–2, 3–1, 0–2).

Axel Rinman tvåmålsskytt för IK Göta

IK Göta dominerade i första perioden som laget vann med 4–2.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 7–3.

Oliver Hansson såg till att Tierps HK U18 reducerade igen efter 1.57 i tredje perioden. Efter 14.20 i tredje perioden reducerade Tierps HK U18 på nytt genom Elmer Parling. 7–5-målet blev matchens sista.

IK Götas Oliwer Ekström hade fyra assists.

Tierps HK U18:s nya tabellposition är åttonde plats medan IK Göta är på fjärde plats. Tierps HK U18 var fyra i tabellen för 19 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tierp med 3–2.

I nästa omgång har IK Göta Väsby borta i Vilundaparkens Ishall, söndag 15 februari 18.30. Tierps HK U18 spelar hemma mot Boo lördag 14 februari 12.00.

IK Göta–Tierps HK U18 7–5 (4–2, 3–1, 0–2)

U18 allettan östra fortsättningsserie, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (3.31) Melvin Lindgren (Leon Lundström-Stålbrand, Oscar Hamilton), 2–0 (5.27) Axel Rinman (Oliwer Ekström), 3–0 (6.04) Axel Rinman (Oliwer Ekström), 3–1 (7.03) Kevin Grundin (Hugo Vindeland), 4–1 (13.32) Arvid Lorendal (Oliwer Ekström, Adam Belmonte), 4–2 (13.48) Oliver Hansson (Ivar Jonsson, Kevin Larsson).

Andra perioden: 5–2 (25.39) Fabian Blomgren (Melvin Lindgren, Oscar Hamilton), 6–2 (33.13) Robin Brattberger (Elliot Hultstrand, Henrik Blomqvist), 7–2 (34.19) Elliot Hultstrand (Oliwer Ekström, Adam Belmonte), 7–3 (39.59) Nils Rudholm (Kevin Grundin).

Tredje perioden: 7–4 (41.57) Oliver Hansson, 7–5 (54.20) Elmer Parling.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 3-2-0

Tierps HK U18: 1-1-3

Nästa match:

IK Göta: Väsby IK HK, borta, 15 februari 18.30

Tierps HK U18: Boo HC, hemma, 14 februari 12.00