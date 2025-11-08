IK Göta avgjorde med fyra mål i sista perioden

IK Göta segrade – 6–1 mot Vallentuna

William Ekström gjorde två mål för IK Göta

Henry Bergholm matchvinnare för IK Göta

I två perioder hängde Vallentuna hyggligt med i matchen borta mot IK Göta. Men IK Göta öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 6–1 (0–0, 2–1, 4–0) i matchen i U20 region öst herr.

William Ekström gjorde två mål för IK Göta

Första perioden blev mållös. Efter 14 sekunder i andra perioden gjorde Vallentuna 0–1 genom Felix Jegander.

Henry Bergholm och William Ekström gjorde att IK Göta vände till underläget till ledning med 2–1. Även i tredje perioden var det IK Göta som var vassast och gick från 2–1 till 6–1 genom mål av Zach Carlsson, Simon Åström, William Ekström och Benjamin Lejon.

IK Götas William Ekström stod för två mål och ett assist och Zach Carlsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

IK Göta har två segrar och tre förluster och 12–23 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Vallentuna har fem förluster och 6–31 i målskillnad.

Vallentuna är nu sist i tabellen medan IK Göta är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vallentuna Hockey med 4–3 efter straffläggning.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 10 november. Då möter IK Göta Flemingsberg i HCL Tech Arena 20.00. Vallentuna tar sig an Huddinge hemma 19.40.

IK Göta–Vallentuna 6–1 (0–0, 2–1, 4–0)

U20 region öst herr, HCL Tech Arena

Andra perioden: 0–1 (20.14) Felix Jegander (Gustavs Licis-Licitis), 1–1 (22.25) William Ekström (Zach Carlsson, Viktor Bergnäs), 2–1 (34.54) Henry Bergholm (Gustav Fondelius).

Tredje perioden: 3–1 (51.57) Zach Carlsson (William Ekström, Jakob Onval), 4–1 (53.39) Simon Åström, 5–1 (54.05) William Ekström (Yehor Trypolskyi, Zach Carlsson), 6–1 (58.31) Benjamin Lejon (Yehor Trypolskyi).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 2-0-3

Vallentuna: 0-0-5

Nästa match:

IK Göta: Flemingsbergs IK, hemma, 10 november

Vallentuna: Huddinge IK, hemma, 10 november