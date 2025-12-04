IK Göta avgjorde i tredje perioden i segern mot Boo

Seger för IK Göta med 4–3 mot Boo

Adam Belmonte tvåmålsskytt för IK Göta

Boos andra raka förlust

IK Göta vann matchen borta mot Boo i U18 allettan östra herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan IK Göta fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–4 (0–0, 2–2, 1–2).

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 11.19 in i andra perioden som IK Göta tog ledningen genom Melvin Lindgren efter förarbete av Axel Rinman och Oscar Beyer.

Efter 13.16 i andra perioden slog Adam Belmonte till framspelad av Hugo Karlsson och Oscar Beyer och gjorde 0–2.

Boos Vincent Andersson gjorde 1–2 efter 17.51.

Vincent Sörlin gjorde dessutom 2–2 efter 19.46 på pass av Nils Albertsson och Edvin Runnäs Boivie.

IK Göta startade tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 2–4-ledning genom mål av Robin Brattberger och Adam Belmonte. Boo gjorde 3–4 genom Milton Zetterlund efter 15.47 men kom aldrig närmare.

Det här var Boos tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IK Götas andra uddamålsseger.

Med tre omgångar kvar är Boo på sjätte plats i tabellen medan IK Göta är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Boo HC med 4–1.

Boo tar sig an Nyköping i nästa match borta söndag 7 december 15.40. IK Göta möter samma dag 17.30 Enköping hemma.

Boo–IK Göta 3–4 (0–0, 2–2, 1–2)

U18 allettan östra herr, Björknäs Ishall

Andra perioden: 0–1 (31.19) Melvin Lindgren (Axel Rinman, Oscar Beyer), 0–2 (33.16) Adam Belmonte (Hugo Karlsson, Oscar Beyer), 1–2 (37.51) Vincent Andersson, 2–2 (39.46) Vincent Sörlin (Nils Albertsson, Edvin Runnäs Boivie).

Tredje perioden: 2–3 (46.24) Robin Brattberger (Max Balk), 2–4 (52.26) Adam Belmonte (Axel Rinman), 3–4 (55.47) Milton Zetterlund (Vincent Sörlin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boo: 3-0-2

IK Göta: 3-0-2

Nästa match:

Boo: Nyköpings SK, borta, 7 december

IK Göta: Enköpings SK HK, hemma, 7 december