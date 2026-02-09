IK Göta avgjorde i straffläggningen borta mot Eskilstuna Linden Hockey

IK Göta vann med 4–3 efter straffar

Axel Rinman tvåmålsskytt för IK Göta

Tredje raka förlusten för Eskilstuna Linden Hockey

IK Göta vann en riktigt jämn match mot Eskilstuna Linden Hockey i U18 allettan östra fortsättningsserie. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0). Axel Rinman blev hjälte i straffläggningen.

Axel Rinman med två mål för IK Göta

Jasper Carlsson gav IK Göta ledningen efter elva minuters spel efter förarbete från Nils Norling och Oliwer Ekström. Efter 15.16 kvitterade Eskilstuna Linden Hockey genom Eric Törnberg efter pass från Jamie Andersson.

Eskilstuna Linden Hockey tog ledningen med 2–1 genom Filip Ingman efter 4.17 i andra perioden.

Axel Rinman och Oscar Hamilton såg till att IK Göta vände till ledning med 2–3.

16.20 in i tredje perioden satte Maximilian Lainio pucken och kvitterade.

IK Götas Axel Rinman blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Eskilstuna Linden Hockey på femte plats och IK Göta på fjärde plats. Ett fint lyft för IK Göta som låg på tionde plats så sent som den 9 januari.

Säsongens första möte lagen emellan vann E-tuna Linden med 6–3.

Torsdag 12 februari spelar Eskilstuna Linden Hockey borta mot Boo 19.45 och IK Göta mot Tierps HK U18 hemma 20.00 i HCL Tech Arena.

Eskilstuna Linden Hockey–IK Göta 3–4 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 0–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Smehallen

Första perioden: 0–1 (11.00) Jasper Carlsson (Nils Norling, Oliwer Ekström), 1–1 (15.16) Eric Törnberg (Jamie Andersson).

Andra perioden: 2–1 (24.17) Filip Ingman, 2–2 (28.18) Axel Rinman (Adam Belmonte, Jasper Carlsson), 2–3 (28.28) Oscar Hamilton (Adam Belmonte).

Tredje perioden: 3–3 (56.20) Maximilian Lainio.

Straffar: 3–4 (65.00) Axel Rinman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Eskilstuna Linden Hockey: 2-1-2

IK Göta: 2-2-1

Nästa match:

Eskilstuna Linden Hockey: Boo HC, borta, 12 februari 19.45

IK Göta: Tierps HK, hemma, 12 februari 20.00