IFK Tumba IK 2 tog revansch – 8–5 mot Spånga

IFK Tumba IK 2 segrade – 8–5 mot Spånga

Joel Åhgren gjorde tre mål för IFK Tumba IK 2

Dennis Löfving matchvinnare för IFK Tumba IK 2

Det blev seger med 8–5 (2–0, 3–3, 3–2) för IFK Tumba IK 2 mot Spånga på söndagen i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. Med det tog hemmalaget en skön revansch, då Spånga vann senaste mötet lagen emellan med hela 13–1.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för IFK Tumba IK 2, som nu har sex raka segrar.

Jacob Gruvberger gjorde 1–0 till IFK Tumba IK 2 efter tio minuters spel på passning från Elias Holger. IFK Tumba IK 2 gjorde 2–0 efter 14.13 när Joel Åhgren hittade rätt efter förarbete av Elias Holger.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

IFK Tumba IK 2 vann också tredje perioden 3–2 och ställningen efter tre perioder var 8–5.

IFK Tumba IK 2:s Jacob Gruvberger stod för två mål och två assists, Joel Åhgren gjorde tre mål och Levi Brandstetter gjorde två mål och ett målgivande pass.

IFK Tumba IK 2 har tre segrar och två förluster och 31–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Spånga har två vinster och tre förluster och 23–22 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Spånga är på fjärde plats.

Nästa motstånd för IFK Tumba IK 2 är Järfälla HC. Lagen möts torsdag 19 februari 19.00 i Järfälla Ishall.

IFK Tumba IK 2–Spånga 8–5 (2–0, 3–3, 3–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Ishuset

Första perioden: 1–0 (10.04) Jacob Gruvberger (Elias Holger), 2–0 (14.13) Joel Åhgren (Elias Holger).

Andra perioden: 3–0 (20.23) Jacob Gruvberger (Levi Brandstetter, Felix Graan), 4–0 (21.26) Joel Åhgren (Benjamin Sundlöf), 5–0 (22.32) Levi Brandstetter (Oskar Grohman, Liam Westergren), 5–1 (25.28) Leo Elofsson (Max Tuomela-Lundberg), 5–2 (31.53) Leo Elofsson (Morris Herry), 5–3 (35.30) Sixten Classon (Axel Stockhaus).

Tredje perioden: 5–4 (44.59) Sigge Boss (Axel Stockhaus), 6–4 (55.13) Dennis Löfving (Melvin Gustafsson, Jacob Gruvberger), 6–5 (56.41) Sixten Classon (Neo Abrahamsson), 7–5 (58.18) Joel Åhgren, 8–5 (59.40) Levi Brandstetter (Jacob Gruvberger, Felix Graan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Tumba IK 2: 3-0-2

Spånga: 2-0-3

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Järfälla HC, borta, 19 februari 19.00