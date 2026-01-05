IFK Täby HC vann – efter Sebastian Falcks hattrick

IFK Täby HC vann med 6–5 efter straffar

Sebastian Falck gjorde tre mål för IFK Täby HC

Fjärde raka förlusten för Nyköping

Sebastian Falck stod för tre mål när IFK Täby HC vann mot Nyköping på bortaplan i U20 region öst fortsättning herr. Till slut blev det 6–5 (4–2, 0–2, 1–1, 0–0, 1–0) efter straffar.

Nyköpings huvudtränare Eddie Jinglöv:

– Första perioden är under all kritik och vi ger bort matchen där. Tycker, sett till resten av matchen att vi borde vunnit men vi var alldeles för ineffektiva och motståndet galet effektiva.

Resultatet innebär att Nyköping nu har fyra förluster i rad.

Sebastian Falck med tre mål för IFK Täby HC

IFK Täby HC var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 4–2.

Nyköping reducerade igen efter 3.34 genom Noah Kolsbo på pass av Isak Kolsbo.

Efter 18.24 i andra perioden slog Helmer Dalin till framspelad av Luiz Liljeblad och Noah Kolsbo och kvitterade för Nyköping.

5.25 in i tredje perioden nätade IFK Täby HC:s Viktor Winberg framspelad av Patrik Jambor och gav laget ledningen.

7.17 in i perioden slog Elias Tauberman till på pass av Emil Hernkvist och Hannes Lenntorp och kvitterade.

IFK Täby HC:s Sebastian Falck blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Sebastian Falck gjorde tre mål för IFK Täby HC. Isak Kolsbo hade tre assists för Nyköping, Noah Kolsbo gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Luiz Liljeblad stod för tre poäng, varav två mål.

Nyköping har en vinst och fyra förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Täby HC har två vinster och tre förluster och 12–18 i målskillnad.

För Nyköping gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan IFK Täby HC är på nionde plats.

Den 9 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Tibble Ishall.

Lördag 10 januari spelar Nyköping borta mot Brinken 17.40 och IFK Täby HC mot Huddinge borta 14.00 i Björkängshallen.

Nyköping–IFK Täby HC 5–6 (2–4, 2–0, 1–1, 0–0, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Lilla Hallen

Första perioden: 0–1 (1.13) Sebastian Falck (Alexander Engelhardt), 0–2 (11.00) Gustavs Sparinskis, 1–2 (13.55) Luiz Liljeblad (Isak Kolsbo, Victor Dahlberg), 1–3 (16.54) Viktor Westerlund (Gustavs Sparinskis, Tage Edvardsson), 1–4 (18.23) Sebastian Falck (Alexander Engelhardt, Vilgot Rietz), 2–4 (18.41) Luiz Liljeblad (Noah Kolsbo, Isak Kolsbo).

Andra perioden: 3–4 (23.34) Noah Kolsbo (Isak Kolsbo), 4–4 (38.24) Helmer Dalin (Luiz Liljeblad, Noah Kolsbo).

Tredje perioden: 4–5 (45.25) Viktor Winberg (Patrik Jambor), 5–5 (47.17) Elias Tauberman (Emil Hernkvist, Hannes Lenntorp).

Straffar: 5–6 (65.00) Sebastian Falck.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nyköping: 1-2-2

IFK Täby HC: 2-0-3

Nästa match:

Nyköping: Brinkens IF, borta, 10 januari 17.40

IFK Täby HC: Huddinge IK, borta, 10 januari 14.00