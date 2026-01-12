IFK Täby HC kvitterade sent – avgjorde i förlängningen

IFK Täby HC vann med 3–2 efter förlängning

Viktor Westerlund matchvinnare för IFK Täby HC

Tredje raka segern för IFK Täby HC

Först kvitterade Sebastian Falck i slutminuterna och sen avgjorde Viktor Westerlund i förlängningen. Segerresultatet blev 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0) för IFK Täby HC mot Nacka i U20 region öst fortsättning herr.

IK Göta nästa för IFK Täby HC

De två första perioderna blev mållösa.

IFK Täby HC gjorde 1–0 genom Tim Münger efter 7.26 i tredje perioden.

Hugo Mikaelsson och Sebastian Einarsson gjorde att Nacka vände till underläget till ledning med 1–2.

IFK Täby HC kvitterade till 2–2 genom Sebastian Falck med 22 sekunder kvar att spela.

Matchvinnare för hemmalaget IFK Täby HC 4.20 in i förlängningen blev Viktor Westerlund med det avgörande förlängningsmålet.

Resultatet innebär att IFK Täby HC ligger kvar på sjunde plats och Nacka på åttonde plats i tabellen. Noteras kan att Nacka sedan den 14 december har tappat fyra placeringar i tabellen.

Den 16 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Nacka Ishall.

Lördag 17 januari spelar IFK Täby HC borta mot IK Göta 17.30 och Nacka mot Flemingsberg hemma 13.30 i Nacka Ishall.

IFK Täby HC–Nacka 3–2 (0–0, 0–0, 2–2, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Tredje perioden: 1–0 (47.26) Tim Münger (Markus Malmgren), 1–1 (54.03) Sebastian Einarsson (Hugo Mikaelsson, Albin Eriksson), 1–2 (55.56) Hugo Mikaelsson, 2–2 (59.38) Sebastian Falck (Gustavs Sparinskis, Elliot Blom).

Förlängning: 3–2 (64.20) Viktor Westerlund (Tim Münger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 3-0-2

Nacka: 0-2-3

Nästa match:

IFK Täby HC: IK Göta, borta, 17 januari 17.30

Nacka: Flemingsbergs IK, hemma, 17 januari 13.30