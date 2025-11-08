IFK Österåker Hockey bröt förlustsviten – vann mot Hässelby Kälvesta HC U18

IFK Österåker Hockey vann med 6–3 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Isac Zetterlund matchvinnare för IFK Österåker Hockey

Hässelby Kälvesta HC U18:s sjätte raka förlust

Efter fem förluster i rad för IFK Österåker Hockey i U18 Div 1 östra A herr kom en ljusning. Hemma mot Hässelby Kälvesta HC U18 kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Österåker Sportcentrum slutade 6–3 (0–1, 3–0, 3–2).

Tierps HK U18 nästa för IFK Österåker Hockey

Carl Sjögren gav Hässelby Kälvesta HC U18 ledningen efter 9.15 assisterad av Dante Brienesse. IFK Österåker Hockey gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Även i tredje perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 6–3.

Oskar Edlund gjorde två mål för IFK Österåker Hockey och spelade dessutom fram till två mål och Isac Zetterlund stod för två mål och ett assist. Dante Brienesse hade tre assists för Hässelby Kälvesta HC U18.

För hemmalaget betyder resultatet sjätte plats i tabellen. Hässelby Kälvesta HC U18 är sist, på sjunde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 14 december i Reliable Arena.

Nästa motstånd för IFK Österåker Hockey är Tierps HK U18. Lagen möts söndag 16 november 16.00 i Vegahallen. Hässelby Kälvesta HC U18 tar sig an Mälarö Hockey U18 hemma torsdag 20 november 19.00.

IFK Österåker Hockey–Hässelby Kälvesta HC U18 6–3 (0–1, 3–0, 3–2)

U18 Div 1 östra A herr, Österåker Sportcentrum

Första perioden: 0–1 (9.15) Carl Sjögren (Dante Brienesse).

Andra perioden: 1–1 (24.14) Oskar Edlund, 2–1 (26.27) Rickard Mattinson (Nils Jäderlund, Isac Zetterlund), 3–1 (32.11) Oskar Edlund (Arvid Dräckes, Philip Pettersson).

Tredje perioden: 3–2 (43.29) Leo Borelius (Dante Brienesse), 4–2 (44.22) Isac Zetterlund (Oskar Edlund, Nils Jäderlund), 5–2 (45.56) Jonatan Gomez Rosén (Oskar Edlund), 5–3 (51.10) Cristian Matei (Jonathan Henriksson, Dante Brienesse), 6–3 (59.04) Isac Zetterlund (Rickard Mattinson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Österåker Hockey: 1-0-4

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Nästa match:

IFK Österåker Hockey: Tierps HK, borta, 16 november

Hässelby Kälvesta HC U18: Mälarö Hockeyförening, hemma, 20 november