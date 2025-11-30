IFK Arboga J18 vann toppmötet borta mot Köping IF 1

Seger för IFK Arboga J18 med 7–2 mot Köping IF 1

IFK Arboga J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

IFK Arboga J18:s Wille Rosenstam tvåmålsskytt

Två topplag möttes i U18 division 1 västra C herr under söndagen när Köping IF 1 tog emot serieledande IFK Arboga J18. IFK Arboga J18 vann matchen med 7–2 (2–0, 3–1, 2–1).

Segern var IFK Arboga J18:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Köping IF 1 hade en fin rad med sju raka matcher utan förlust inför söndagens match.

Celwin Åkerlind matchvinnare för IFK Arboga J18

Wille Rosenstam gav IFK Arboga J18 ledningen efter 5.29 på passning från Castor Wernersson och Anton Guschlbauer.

0–2 kom efter 18.10 när Melker Juhlin Ulvhag hittade rätt assisterad av Zack Rickard och Viggo Garman.

Köping IF 1 reducerade dock till 1–2 genom Felix Sjöquist tidigt i andra perioden av perioden.

IFK Arboga J18 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–2 till 1–5.

Efter 8.06 i tredje perioden ökade IFK Arboga J18 på till 1–6 genom Billy Lindqvist.

Köping IF 1 gjorde 2–6 genom Noel Brolin-Öhrn efter 13.53 av perioden.

IFK Arboga J18 kunde dock avgöra till 2–7 med en sekund kvar av matchen genom Hugo Rosenstam.

Melker Juhlin Ulvhag gjorde ett mål för IFK Arboga J18 och spelade fram till två mål.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Köping IF 1 med 27–15 och IFK Arboga J18 med 33–5 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann IFK Arboga med 6–2.

Köping IF 1 möter Köping IF 2 i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. IFK Arboga J18 möter samma dag Hällefors IK/Nora HC hemma.

Köping IF 1–IFK Arboga J18 2–7 (0–2, 1–3, 1–2)

U18 division 1 västra C herr, Köpings Ishall

Första perioden: 0–1 (5.29) Wille Rosenstam (Castor Wernersson, Anton Guschlbauer), 0–2 (18.10) Melker Juhlin Ulvhag (Zack Rickard, Viggo Garman).

Andra perioden: 1–2 (24.39) Felix Sjöquist (Malte Bergqvist, Kian Lilja), 1–3 (26.01) Celwin Åkerlind (Casper Rydin, Viggo Månsson), 1–4 (28.44) Zack Rickard (Melker Juhlin Ulvhag, Noel Danielsson), 1–5 (37.53) Wille Rosenstam (Viggo Garman, Melker Juhlin Ulvhag).

Tredje perioden: 1–6 (48.06) Billy Lindqvist (Ruben Lundblad, Casper Rydin), 2–6 (53.53) Noel Brolin-Öhrn (Hugo Wiberg, Malte Bergqvist), 2–7 (59.59) Hugo Rosenstam (Ruben Lundblad, Billy Lindqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Köping IF 1: 4-0-1

IFK Arboga J18: 4-1-0

Nästa match:

Köping IF 1: Köping IF:2, borta, 4 december

IFK Arboga J18: Hällefors IK/Nora HC, hemma, 4 december