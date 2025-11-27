IFK Arboga J18 förlorade hemma mot Eskilstuna Linden 2

Eskilstuna Linden 2 vann med 1–0 efter straffar

Sigge Leffler avgjorde för Eskilstuna Linden 2

Seger nummer 2 för Eskilstuna Linden 2

IFK Arboga J18 fick se sig besegrat efter ett avgörande efter 65.00 i mötet med Eskilstuna Linden 2 på hemmaplan i U18 division 1 västra C herr, med 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1).

Sigge Leffler stod för Eskilstuna Linden 2:s avgörande mål efter bara 00 sekunder i femte (! ) perioden.

IFK Arboga J18–Eskilstuna Linden 2 – mål för mål

IFK Arboga J18 har fyra vinster och en förlust och 31–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Eskilstuna Linden 2 har en vinst och fyra förluster och 10–28 i målskillnad. Det här var IFK Arboga J18:s tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är IFK Arboga J18 fortfarande i serieledning, ett poäng före Örebro 1 medan Eskilstuna Linden 2 är på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann IFK Arboga med 12–1.

Nästa motstånd för IFK Arboga J18 är Köping IF 1. Lagen möts söndag 30 november 15.00 i Köpings Ishall.

IFK Arboga J18–Eskilstuna Linden 2 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 division 1 västra C herr, Gyllene Balken Arena

Straffar: 0–1 (65.00) Sigge Leffler.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga J18: 4-1-0

Eskilstuna Linden 2: 1-0-4

Nästa match:

IFK Arboga J18: Köping IF:1, borta, 30 november