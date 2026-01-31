IFK Arboga IK vann – efter Filip Olofssons hattrick

Seger för IFK Arboga IK med 5–4 mot Västerås Pickels HC

IFK Arboga IK:s Filip Olofsson tremålsskytt

Tolfte raka nederlaget för Västerås Pickels HC

Filip Olofsson stod för tre mål när IFK Arboga IK vann mot Västerås Pickels HC på hemmaplan i U20 division 1 västra A herr. Till slut blev det 5–4 (1–1, 1–2, 3–1).

Filip Olofsson tremålsskytt för IFK Arboga IK

Lucas Trollvad gav Västerås Pickels HC ledningen efter 6.14 med assist av Max Björnström och Wille Gäfvert. Efter 8.32 kvitterade IFK Arboga IK när Filip Olofsson slog till på pass av Milo Laine och Felix Karlsson-Nyberg.

Västerås Pickels HC gjorde 1–2 genom Sebastian Lindkvist efter 3.35 i andra perioden.

IFK Arboga IK gjorde 2–2 genom Melvin Österberg med 3.39 kvar att spela av perioden.

Västerås Pickels HC tog ledningen på nytt genom Victor Korkala Björkeland efter 19.00.

IFK Arboga IK kvitterade till 3–3 genom Vilmer Sandström i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 4.06 i tredje perioden gjorde Västerås Pickels HC 3–4 genom Philip Vahlström.

Filip Olofsson såg till att IFK Arboga IK vände till ledning med 5–4 med två raka mål.

IFK Arboga IK:s Filip Olofsson gjorde tre mål och Felix Karlsson-Nyberg hade tre assists.

IFK Arboga IK har tre segrar och två förluster och 19–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Västerås Pickels HC har fem förluster och 10–46 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är IFK Arboga IK på femte plats i tabellen medan Västerås Pickels HC är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Arboga med 5–3.

IFK Arboga IK möter Lindlöven i nästa match hemma onsdag 4 februari 19.30. Västerås Pickels HC möter samma dag Avesta hemma.

IFK Arboga IK–Västerås Pickels HC 5–4 (1–1, 1–2, 3–1)

U20 division 1 västra A herr, Gyllene Balken Arena

Första perioden: 0–1 (6.14) Lucas Trollvad (Max Björnström, Wille Gäfvert), 1–1 (8.32) Filip Olofsson (Milo Laine, Felix Karlsson-Nyberg).

Andra perioden: 1–2 (23.35) Sebastian Lindkvist (Max Bjelm), 2–2 (36.21) Melvin Österberg (Elias Eriksson, Rasmuz Kortene), 2–3 (39.00) Victor Korkala Björkeland (Max Björnström).

Tredje perioden: 3–3 (43.15) Vilmer Sandström (Emil Käll, Felix Karlsson-Nyberg), 3–4 (44.06) Philip Vahlström, 4–4 (45.03) Filip Olofsson (Felix Karlsson-Nyberg), 5–4 (54.36) Filip Olofsson (Rasmuz Kortene).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Arboga IK: 3-0-2

Västerås Pickels HC: 0-0-5

Nästa match:

IFK Arboga IK: Lindlövens IF, hemma, 4 februari 19.30

Västerås Pickels HC: Avesta BK, hemma, 4 februari 19.30