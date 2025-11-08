IFK Arboga IK vann efter avgörande i tredje perioden mot Västerås Pickels HC
- IFK Arboga IK-seger med 5–3 mot Västerås Pickels HC
- Rasmuz Kortene avgjorde för IFK Arboga IK
- Andra raka segern för IFK Arboga IK
Det blev seger för IFK Arboga IK borta mot Västerås Pickels HC i U20 division 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Rasmuz Kortene 3–4 och 17 sekunder senare Billy Lindqvist 3–5. Matchen slutade 3–5 (3–0, 0–3, 0–2).
Västerås Pickels HC–IFK Arboga IK – mål för mål
Västerås Pickels HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.03 i mitten av perioden. IFK Arboga IK reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden. I tredje perioden var IFK Arboga IK starkast och gick från 3–3 till 3–5 genom två snabba mål i mitten av perioden av Rasmuz Kortene och Billy Lindqvist och avgjorde matchen.
Västerås Pickels HC:s Elias Back gjorde tre mål.
Lagen möts igen 31 januari i Gyllene Balken Arena.
Västerås Pickels HC tar sig an Avesta i nästa match borta onsdag 12 november 19.00. IFK Arboga IK möter Häradsbygden borta lördag 15 november 13.30.
Västerås Pickels HC–IFK Arboga IK 3–5 (3–0, 0–3, 0–2)
U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall
Första perioden: 1–0 (5.09) Elias Back (Lucas Trollvad, Wille Gäfvert), 2–0 (9.15) Elias Back (Elliot Engström), 3–0 (14.12) Elias Back (Lucas Trollvad).
Andra perioden: 3–1 (22.23) Anton Guschlbauer (Felix Karlsson-Nyberg, Noel Danielsson), 3–2 (31.08) Melvin Österberg (Rasmuz Kortene), 3–3 (35.59) Melker Juhlin Ulvhag (Tristan Thy, Vilmer Sandström).
Tredje perioden: 3–4 (52.35) Rasmuz Kortene (Emil Käll, Elias Eriksson), 3–5 (52.52) Billy Lindqvist (Vilmer Sandström, Melvin Österberg).
Nästa match:
Västerås Pickels HC: Avesta BK, borta, 12 november
IFK Arboga IK: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 15 november
