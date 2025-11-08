IFK Arboga IK vann efter avgörande i tredje perioden mot Västerås Pickels HC

IFK Arboga IK-seger med 5–3 mot Västerås Pickels HC

Rasmuz Kortene avgjorde för IFK Arboga IK

Andra raka segern för IFK Arboga IK

Det blev seger för IFK Arboga IK borta mot Västerås Pickels HC i U20 division 1 västra A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, men sen gjorde Rasmuz Kortene 3–4 och 17 sekunder senare Billy Lindqvist 3–5. Matchen slutade 3–5 (3–0, 0–3, 0–2).

Västerås Pickels HC–IFK Arboga IK – mål för mål

Västerås Pickels HC stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.03 i mitten av perioden. IFK Arboga IK reducerade och kvitterade till 3–3 i andra perioden. I tredje perioden var IFK Arboga IK starkast och gick från 3–3 till 3–5 genom två snabba mål i mitten av perioden av Rasmuz Kortene och Billy Lindqvist och avgjorde matchen.

Västerås Pickels HC:s Elias Back gjorde tre mål.

Lagen möts igen 31 januari i Gyllene Balken Arena.

Västerås Pickels HC tar sig an Avesta i nästa match borta onsdag 12 november 19.00. IFK Arboga IK möter Häradsbygden borta lördag 15 november 13.30.

Västerås Pickels HC–IFK Arboga IK 3–5 (3–0, 0–3, 0–2)

U20 division 1 västra A herr, Råby Ishall

Första perioden: 1–0 (5.09) Elias Back (Lucas Trollvad, Wille Gäfvert), 2–0 (9.15) Elias Back (Elliot Engström), 3–0 (14.12) Elias Back (Lucas Trollvad).

Andra perioden: 3–1 (22.23) Anton Guschlbauer (Felix Karlsson-Nyberg, Noel Danielsson), 3–2 (31.08) Melvin Österberg (Rasmuz Kortene), 3–3 (35.59) Melker Juhlin Ulvhag (Tristan Thy, Vilmer Sandström).

Tredje perioden: 3–4 (52.35) Rasmuz Kortene (Emil Käll, Elias Eriksson), 3–5 (52.52) Billy Lindqvist (Vilmer Sandström, Melvin Österberg).

Nästa match:

Västerås Pickels HC: Avesta BK, borta, 12 november

IFK Arboga IK: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 15 november