IF Troja-Ljungbys fina svit fortsätter mot Borås

IF Troja-Ljungby har haft det lätt mot Borås i U20 region syd herr. Och på tisdagen vann IF Troja-Ljungby på nytt – den här gången med 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar borta i Borås Ishall. Det var IF Troja-Ljungbys sjätte raka seger mot Borås.

Borås tog ledningen efter 12.56 genom Tim Börje assisterad av Ludwig Berenyi.

Filip Frnka och Olle Werner låg sen bakom vändningen till 1–2 för IF Troja-Ljungby.

Borås kvitterade till 2–2 genom Elon Winckler i andra perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

IF Troja-Ljungbys Sixten Strömberg satte den avgörande straffen för gästerna.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Borås med 16–12 och IF Troja-Ljungby med 15–12 i målskillnad. Det här var Borås tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IF Troja-Ljungbys fjärde uddamålsseger.

För IF Troja-Ljungby gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Borås är på elfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann IF Troja-Ljungby med 4–1.

Lördag 29 november möter Borås Hanhals borta 14.30 och IF Troja-Ljungby möter Jonstorp hemma 12.00.

Borås–IF Troja-Ljungby 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (12.56) Tim Börje (Ludwig Berenyi).

Andra perioden: 1–1 (23.21) Olle Werner (Nils Håkansson), 1–2 (27.13) Filip Frnka (Ossian Duveskog), 2–2 (37.19) Elon Winckler (Philip Bertilsson, Emil Lennartsson).

Straffar: 2–3 (65.00) Sixten Strömberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borås: 3-1-1

IF Troja-Ljungby: 3-2-0

Nästa match:

Borås: Hanhals IF, borta, 29 november

IF Troja-Ljungby: Jonstorps IF IshF, hemma, 29 november