IF Troja-Ljungby vinnare mot Kungälv – avgjorde i förlängningen

IF Troja-Ljungby vann med 5–4 efter förlängning

Philip Einarsson avgjorde för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungbys fjärde seger

Matchen i U20 region syd herr mellan hemmalaget Kungälv och gästande IF Troja-Ljungby var oavgjord vid full tid, 4–4. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 5–4 (1–2, 2–0, 1–2, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Philip Einarsson som stod för det avgörande målet.

IF Troja-Ljungbys tränare Wille Bengtsson tyckte så här om matchen:

– Återigen blir vi hårt straffade de första tio minuterna. Sista tio i första perioden lyfter vi oss och har ett bra anfallsspel och får därmed utvisning med oss som vi utnyttjar. Andra perioden trycker vi på och spelar bra offensiv hockey. Vinner 50/50-situationer och skapar lägen framåt. Tredje perioden börjar vi bra men blir trötta och tar onödiga utvisningar vilket sätter oss i ett dåligt läge. Kungälv utnyttjar special teams och kvitterar. I övertid är vi det starkare laget och lyckas via en bra prestation av Philip Einarsson avgöra.

Kungälv–IF Troja-Ljungby – mål för mål

Kungälv startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Oliver Svenningsson och Elias Andersson innan IF Troja-Ljungby svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Jansson. Viggo Kvarnstedt och Filip Frnka såg till att IF Troja-Ljungby vände till ledning med 2–3. Efter 12.08 i tredje perioden gjorde IF Troja-Ljungby 2–4 genom Olle Werner och kom allt närmare segern.

Kungälv reducerade och kvitterade till 4–4 genom Wilhelm Sjöberg och Ebbe Uller med knappt fem minuter kvar att spela. I förlängningen tog det 1.17 till IF Troja-Ljungby avgjorde till 5–4. Stor matchhjälte blev Philip Einarsson, på pass av Hugo Jansson och Jaidy Van Mourik.

IF Troja-Ljungbys Hugo Jansson stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Kungälv med 15–22 och IF Troja-Ljungby med 20–23 i målskillnad. Det här var Kungälvs tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även IF Troja-Ljungbys andra uddamålsseger.

Det här betyder att Kungälv nu ligger på elfte plats i tabellen och IF Troja-Ljungby är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Troja-Ljungby med 3–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 11 november. Då möter Kungälv Hanhals i Kungsbacka Ishall 19.30. IF Troja-Ljungby tar sig an Oskarshamn hemma 19.00.

Kungälv–IF Troja-Ljungby 4–5 (2–1, 0–2, 2–1, 0–1)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 1–0 (5.17) Oliver Svenningsson (Jacob Ekberg, Wilhelm Sjöberg), 2–0 (7.06) Elias Andersson (Carl Von Braun, Max Kiellarson), 2–1 (14.33) Hugo Jansson (Nils Håkansson, Viggo Kvarnstedt).

Andra perioden: 2–2 (26.22) Viggo Kvarnstedt (Nils Håkansson, Hugo Jansson), 2–3 (28.02) Filip Frnka (Cyrus Van Brunschot, Philip Einarsson).

Tredje perioden: 2–4 (52.08) Olle Werner (Noel Strandlund, Jaidy Van Mourik), 3–4 (54.53) Wilhelm Sjöberg (Oliver Svenningsson, Carl Von Braun), 4–4 (55.21) Ebbe Uller (Max Kiellarson).

Förlängning: 4–5 (61.17) Philip Einarsson (Hugo Jansson, Jaidy Van Mourik).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 2-1-2

IF Troja-Ljungby: 2-0-3

Nästa match:

Kungälv: Hanhals IF, borta, 11 november

IF Troja-Ljungby: IK Oskarshamn, hemma, 11 november