IF Troja-Ljungby vände och vann på bortaplan mot Olofström

IF Troja-Ljungby vann med 4–2 mot Olofström

IF Troja-Ljungbys sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Jacob Samuelsson matchvinnare för IF Troja-Ljungby

IF Troja-Ljungby segrade på bortaplan efter underläge i Stålhallen mot Olofström i U20 region syd vår. 2–4 (1–0, 1–3, 0–1) slutade matchen på tisdagen.

Segern var IF Troja-Ljungbys sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Resultatet innebär att Olofström nu har fyra förluster i rad.

Olofström–IF Troja-Ljungby – mål för mål

Yehor Polishchuk gav Olofström ledningen efter fyra minuters spel.

IF Troja-Ljungby kvitterade till 1–1 genom Paul Johannson i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 3.54 gjorde Olofström 2–1 genom Gustav Reinert.

Därefter fixade IF Troja-Ljungbys Olle Petersson och Jacob Samuelsson att laget vände underläge till ledning med 2–3.

15.26 in i tredje perioden slog Nils Håkansson till på pass av Melker Björk och ökade ledningen. Håkansson fullbordade därmed lagets vändning.

Resultatet innebär att Olofström ligger kvar på femte plats och IF Troja-Ljungby toppar tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Olofströms IK vann de två första mötena. IF Troja-Ljungby vann senast lagen möttes.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Olofström Halmstad HF i Halmstad Arena 15.00. IF Troja-Ljungby tar sig an Kungälv hemma 15.30.

Olofström–IF Troja-Ljungby 2–4 (1–0, 1–3, 0–1)

U20 region syd vår, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (4.38) Yehor Polishchuk.

Andra perioden: 1–1 (22.42) Paul Johannson (Sixten Strömberg, Jaidy Van Mourik), 2–1 (23.54) Gustav Reinert (Mike Westmark), 2–2 (29.12) Olle Petersson (Filip Frnka), 2–3 (37.25) Jacob Samuelsson (Nils Håkansson, Hugo Jansson).

Tredje perioden: 2–4 (55.26) Nils Håkansson (Melker Björk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 1-1-3

IF Troja-Ljungby: 4-1-0

Nästa match:

Olofström: Halmstad Hammers HC, borta, 14 februari 15.00

IF Troja-Ljungby: Kungälvs IK, hemma, 14 februari 15.30