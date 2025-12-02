IF Troja-Ljungby tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för IF Troja-Ljungby med 6–3 mot Helsingborg

Leo Jonsson matchvinnare för IF Troja-Ljungby

Fem raka mål för IF Troja-Ljungby

Helsingborg har varit lite av ett drömmotstånd för IF Troja-Ljungby. På tisdagen tog IF Troja-Ljungby ännu en seger borta mot Helsingborg. Matchen i U20 region syd herr slutade hela 6–3 (3–1, 2–1, 1–1). Det var IF Troja-Ljungbys åttonde raka seger mot Helsingborg.

Halmstad HF nästa för IF Troja-Ljungby

Helsingborg tog ledningen i början av första perioden genom Felix Unger.

IF Troja-Ljungby vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

IF Troja-Ljungby gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Leo Jonsson och Viggo Kvarnstedt.

Helsingborg reducerade dock till 2–5 genom Joel Mårtensson efter 14.11 av perioden.

Milton Hållström såg till att Helsingborg reducerade igen efter 6.45 i tredje perioden.

13.54 in i tredje perioden satte Ossian Duveskog pucken på pass av Alexander Stridsberg och Leo Jonsson och ökade ledningen. 3–6-målet blev matchens sista.

Ossian Duveskog och Leo Jonsson gjorde båda ett mål och två assist för IF Troja-Ljungby.

Helsingborg har tre vinster och två förluster och 18–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IF Troja-Ljungby har två vinster och tre förluster och 16–17 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann IF Troja-Ljungby med 5–4 efter förlängning .

I nästa match, lördag 6 december möter Helsingborg Olofström hemma i Olympiarinken 16.00 medan IF Troja-Ljungby spelar borta mot Halmstad HF 14.00.

Helsingborg–IF Troja-Ljungby 3–6 (1–3, 1–2, 1–1)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (1.27) Felix Unger (Joel Mårtensson, Linus Leandersson), 1–1 (6.14) Jaidy Van Mourik (Paul Johannson), 1–2 (15.00) Alexander Stridsberg (Ossian Duveskog, Sixten Strömberg), 1–3 (15.59) Olle Petersson (Paul Johannson, Benjamin Kamperhaug).

Andra perioden: 1–4 (28.07) Leo Jonsson (Benjamin Kamperhaug), 1–5 (31.09) Viggo Kvarnstedt (Ossian Duveskog, Leo Jonsson), 2–5 (34.11) Joel Mårtensson.

Tredje perioden: 3–5 (46.45) Milton Hållström, 3–6 (53.54) Ossian Duveskog (Alexander Stridsberg, Leo Jonsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 3-0-2

IF Troja-Ljungby: 2-2-1

Nästa match:

Helsingborg: Olofströms IK, hemma, 6 december

IF Troja-Ljungby: Halmstad Hammers HC, borta, 6 december