HV 71:s starka start sänkte Oskarshamn

HV 71 segrade – 4–2 mot Oskarshamn

Sigge Linge avgjorde för HV 71

Tre mål för HV 71 utan svar

Oskarshamn tappade tidigt greppet hemma mot HV 71 i U18 regional syd herr, som redan efter första perioden ledde med 3–0. Oskarshamn arbetade sig närmre, men förlorade matchen med 2–4 (0–3, 2–1, 0–0).

Oskarshamn–HV 71 – mål för mål

HV 71 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 2.42 i mitten av perioden. Oskarshamn reducerade dock till 1–3 genom Melker Vidsäter tidigt i andra perioden av perioden.

HV 71 ökade ledningen till 1–4 genom Sam Tillström efter 13.47.

Emil Boberg reducerade förvisso, men närmare än 2–4 kom inte Oskarshamn. Tredje perioden blev mållös och HV 71 tog därmed en stabil seger. I tredje perioden höll HV 71 i sin 4–2-ledning och vann.

När lagen senast möttes blev det seger för HV 71 med 7–1.

I nästa omgång har Oskarshamn Växjö borta i Vida Arena, torsdag 18 september 19.00. HV 71 spelar hemma mot Malmö onsdag 17 september 19.00.

Oskarshamn–HV 71 2–4 (0–3, 2–1, 0–0)

U18 regional syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 0–1 (11.00) Oskar Mivell (Jacob Aldèn, Alfred Ingelsten), 0–2 (13.18) Alexander Thunblom (Samuel Storck), 0–3 (13.42) Sigge Linge (Maximilliam Wistrand, Oskar Mivell).

Andra perioden: 1–3 (20.19) Melker Vidsäter (Casper Bjering Dahlén, Richárd Orgoványi), 1–4 (33.47) Sam Tillström (Hugo Eriksson), 2–4 (39.58) Emil Boberg (Casper Bjering Dahlén, Axel Flink).

Nästa match:

Oskarshamn: Växjö Lakers HC, borta, 18 september

HV 71: IF Malmö Redhawks, hemma, 17 september