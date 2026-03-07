HV 71:s sköna revansch på Frölunda

HV 71 vann med 3–1 mot Frölunda

Alfred Nordén avgjorde för HV 71

Olle Zetterstedt ende målskytt för Frölunda

På lördagen möttes Frölunda och HV 71 i Frölundaborg i U18 Nationell södra herr. Senast lagen möttes tog Frölunda en enkel seger med 7–2, men den här gången var det HV 71 som vann. Slutresultatet blev 3–1 (1–0, 0–0, 2–1).

Växjö nästa för HV 71

Gästande HV 71 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.50 slog Samuel Storck till efter pass från Oskar Mivell.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Efter 7.54 i tredje perioden gjorde HV 71 0–2 genom Alfred Nordén.

Frölunda reducerade dock till 1–2 genom Olle Zetterstedt efter 9.47 av perioden.

HV 71 kunde dock avgöra till 1–3 med 50 sekunder kvar av matchen genom Alexander Thunblom.

Frölunda har två vinster och tre förluster och 13–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har tre vinster och två förluster och 14–9 i målskillnad.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen. Alla fyra gångerna före den här matchen har Frölunda vunnit.

Söndag 8 mars möter Frölunda Linköping HC U18 hemma 16.00 och HV 71 möter Växjö borta 14.00.

Frölunda–HV 71 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

U18 Nationell södra herr, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (1.50) Samuel Storck (Oskar Mivell).

Tredje perioden: 0–2 (47.54) Alfred Nordén, 1–2 (49.47) Olle Zetterstedt (Charlie Kalldin, Wiggo Forsberg), 1–3 (59.10) Alexander Thunblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda: 2-0-3

HV 71: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda: Linköping HC, hemma, 8 mars 16.00

HV 71: Växjö Lakers HC, borta, 8 mars 14.00