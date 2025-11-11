HV 71 vann – efter hattrick av Emil Strålberg

HV 71 vann med 5–4 efter förlängning

Emil Strålberg tremålsskytt för HV 71

HV 71 nu femte, Växjö på fjärde plats

Emil Strålberg gjorde tre mål när HV 71 segrade hemma mot Växjö i U18 regional syd topp 6 herr. Till slut blev det 5–4 (2–0, 0–2, 2–2, 1–0) efter förlängning.

Emil Strålberg blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 4.47 in i förlängningen.

HV 71 tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av knappt två minut. Växjö reducerade och kvitterade till 2–2 genom Max Isaksson och Vide Holmberg i andra perioden. HV 71 gjorde 3–2 genom Emil Strålberg som gjorde sitt andra mål efter 4.14 i tredje perioden.

Kalle Broberg och Malte Brolin gjorde att Växjö vände till underläget till ledning med 3–4.

HV 71 kvitterade till 4–4 genom Sam Tillström med 32 sekunder kvar att spela. Matchvinnare för hemmalaget HV 71 blev Emil Strålberg som 4.47 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Fabian Merkle Rohdin gjorde ett mål för HV 71 och tre målgivande passningar och Emil Strålberg gjorde tre mål. William Landström hade tre assists för Växjö.

Förlusten var Växjös tredje uddamålsförlust.

HV 71 har nu två poäng efter tre spelade matcher medan Växjö har fem poäng efter fyra matcher.

Säsongens första möte lagen emellan vann Växjö Lakers HC med 6–3.

Söndag 16 november möter HV 71 Linköping HC U18 borta 15.30 och Växjö möter Malmö hemma 14.30.

HV 71–Växjö 5–4 (2–0, 0–2, 2–2, 1–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (4.14) Fabian Merkle Rohdin (Martinus Schioldan), 2–0 (6.13) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Sam Tillström).

Andra perioden: 2–1 (36.56) Max Isaksson (Olle Ågren, Olle Karlsson), 2–2 (39.58) Vide Holmberg (William Landström, William Axberg).

Tredje perioden: 3–2 (44.14) Emil Strålberg (Oscar Söderström), 3–3 (54.47) Kalle Broberg (William Landström, Josef Krantz), 3–4 (55.41) Malte Brolin (William Landström, William Axberg), 4–4 (59.28) Sam Tillström (Olle Sandberg, Fabian Merkle Rohdin).

Förlängning: 5–4 (64.47) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin).

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, borta, 16 november

Växjö: IF Malmö Redhawks, hemma, 16 november