HV 71 utklassade Malmö – seger med 6–0

HV 71 vann med 6–0 mot Malmö

Fabian Merkle Rohdin med tre mål för HV 71

Alexander Thunblom matchvinnare för HV 71

HV 71 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Malmö i U18 regional syd topp 6 herr med hela 6–0 (2–0, 1–0, 3–0). En skön revansch från senast lagen möttes, då Malmö vann med 12–1.

Alexander Thunblom gjorde 1–0 till HV 71 efter bara 2.52 assisterad av Nils Valfridsson och Jacob Aldén.

Men redan efter 3.46 slog Emil Strålberg till med assist av Fabian Merkle Rohdin och Oscar Söderström och ökade ledningen till 2–0.

Efter 15.43 i andra perioden slog Fabian Merkle Rohdin till framspelad av Emil Strålberg och gjorde 3–0.

HV 71 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Fabian Merkle Rohdin, som gjorde två mål, och Oskar Mivell.

Fabian Merkle Rohdin gjorde tre mål för HV 71 och ett målgivande pass och Emil Strålberg stod för ett mål och tre assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Malmö Redhawks vunnit.

HV 71 tar sig an Växjö i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. Malmö möter samma dag 18.00 Rögle borta.

HV 71–Malmö 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

U18 regional syd topp 6 herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (2.52) Alexander Thunblom (Nils Valfridsson, Jacob Aldén), 2–0 (3.46) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Oscar Söderström).

Andra perioden: 3–0 (35.43) Fabian Merkle Rohdin (Emil Strålberg).

Tredje perioden: 4–0 (40.13) Fabian Merkle Rohdin (Malte Gustafsson, Emil Strålberg), 5–0 (47.18) Fabian Merkle Rohdin (Martinus Schioldan, Emil Strålberg), 6–0 (53.40) Oskar Mivell (Maximilliam Wistrand, Malte Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Malmö: 1-0-4

Nästa match:

HV 71: Växjö Lakers HC, borta, 4 december

Malmö: Rögle BK, borta, 4 december