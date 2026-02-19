HV 71 starkast i straffläggningen – vann borta mot Rögle

Seger för HV 71 med 4–3 efter straffar

Riley Woods matchvinnare för HV 71

Andra raka förlusten för Rögle

Rögle tog emot HV 71 hemma i en riktigt jämn match i SHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen. Först i straffläggningen kunde HV 71 avgöra till 4–3 (2–1, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0). Riley Woods blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Rögle–HV 71 – mål för mål

Rögle tog ledningen i första perioden genom Mark Friedman.

Oskar Stål-Lyrenäs och Hampus Eriksson låg sen bakom vändningen till 1–2 för HV 71.

Efter 7.45 i andra perioden slog Joona Luoto till och gjorde 1–3.

7.16 in i tredje perioden nätade Rögles Felix Nilsson framspelad av Lukas Ekeståhl-Jonsson och Lubos Horky och reducerade. Karson Kuhlman stod för målet när laget kvitterade till 3–3 med åtta sekunder kvar att spela assisterad av Fredrik Olofsson och Felix Nilsson.

I straffläggningen var det HV 71 som avgjorde till 3–4. Den avgörande straffen stod Riley Woods för.

För Rögle gör resultatet att man nu ligger på fjärde plats i tabellen medan HV 71 är på 13:e plats.

Lördag 21 februari 15.15 möter Rögle LHC borta i Saab Arena medan HV 71 spelar hemma mot Frölunda.

Rögle–HV 71 3–4 (1–2, 0–1, 2–0, 0–0, 0–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (9.50) Mark Friedman (Linus Sandin, Linus Sjödin), 1–1 (13.42) Hampus Eriksson (Victor Laz, William Ignberg Nilsson), 1–2 (18.53) Oskar Stål-Lyrenäs (Justin Kloos).

Andra perioden: 1–3 (27.45) Joona Luoto.

Tredje perioden: 2–3 (47.16) Felix Nilsson (Lukas Ekeståhl-Jonsson, Lubos Horky), 3–3 (59.52) Karson Kuhlman (Fredrik Olofsson, Felix Nilsson).

Straffar: 3–4 (65.00) Riley Woods.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-2-1

HV 71: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: Linköping HC, borta, 21 februari 15.15

HV 71: Frölunda HC, hemma, 21 februari 15.15