HV 71 starkast – avgjorde i förlängningen mot Malmö

HV 71 segrade – 5–4 efter förlängning

Emil Strålberg med två mål för HV 71

Andra raka segern för HV 71

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut HV 71 avgöra den jämna matchen borta mot Malmö i U18 Nationell södra herr. Slutresultatet blev 4–5 (1–2, 1–2, 2–0, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Emil Strålberg som stod för det avgörande målet.

I och med detta har Malmö fyra förluster i rad.

HV 71:s Emil Strålberg tvåmålsskytt

HV 71 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Emil Strålberg och Fabian Merkle Rohdin innan Malmö svarade och gjorde 2–1 genom Viktor Lennström.

HV 71 utökade ledningen på nytt genom Nils Valfridsson efter 29 sekunder i andra perioden.

Malmö reducerade dock till 2–3 genom Max Kramer efter 9.37 av perioden.

Efter 12.41 gjorde HV 71 2–4 genom Oskar Mivell.

9.49 in i tredje perioden nätade Malmös Viktor Lennström återigen på pass av Noel Stenlund och reducerade. Malmö kvitterade till 4–4 med 57 sekunder kvar att spela genom Noel Stenlund efter pass från Janis Grossniklaus och Frank Modig.

Stor matchhjälte för HV 71 4.58 in i förlängningen blev Emil Strålberg med det avgörande målet i förlängningen.

Emil Strålberg gjorde två mål för HV 71 och spelade fram till ett mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Malmö på sjätte plats och HV 71 på sjunde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Malmö Redhawks vann de två första mötena. HV 71 vann senast lagen möttes.

Malmö tar sig an Linköping HC U18 i nästa match hemma söndag 1 februari 12.15. HV 71 möter samma dag 12.00 Rögle borta.

Malmö–HV 71 4–5 (1–2, 1–2, 2–0, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Malmö Isstadion

Första perioden: 0–1 (0.22) Emil Strålberg (Sam Tillström), 0–2 (4.51) Fabian Merkle Rohdin (Vilmer Jansson, Emil Strålberg), 1–2 (10.50) Viktor Lennström (Janis Grossniklaus, Alexandre Monarque).

Andra perioden: 1–3 (20.29) Nils Valfridsson (Leon Irani), 2–3 (29.37) Max Kramer, 2–4 (32.41) Oskar Mivell (Sam Tillström, Olle Sandberg).

Tredje perioden: 3–4 (49.49) Viktor Lennström (Noel Stenlund), 4–4 (59.03) Noel Stenlund (Janis Grossniklaus, Frank Modig).

Förlängning: 4–5 (64.58) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Oscar Söderström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 1-3-1

HV 71: 2-0-3

Nästa match:

Malmö: Linköping HC, hemma, 1 februari 12.15

HV 71: Rögle BK, borta, 1 februari 12.00