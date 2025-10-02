HV 71 höll nollan och vann mot Färjestad

HV 71 vann med 2–0 mot Färjestad

Jonathan Ang avgjorde för HV 71

Andra raka segern för HV 71

HV 71 gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Matchen slutade med en klar seger för HV 71, 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).

Linköping nästa för HV 71

HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och HV 71 höll i sin 2–0-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på femte plats. HV 71 är på 13:e plats.

Lördag 4 oktober spelar HV 71 borta mot Linköping 15.15 och Färjestad mot Brynäs hemma 18.00 i Löfbergs Arena.

HV 71–Färjestad 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (8.41) Jonathan Ang (Joona Luoto, Riley Woods), 2–0 (13.58) Riley Woods (Nikola Pasic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, borta, 4 oktober

Färjestad: Brynäs IF, hemma, 4 oktober