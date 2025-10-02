Prenumerera

Logga in

HV 71 höll nollan och vann mot Färjestad

Author image
Hockeysverige
Skribent

Följ HockeySverige på

Google news

HV 71 gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Matchen slutade med en klar seger för HV 71, 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).

Linköping nästa för HV 71

HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.

Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och HV 71 höll i sin 2–0-ledning och vann.

I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på femte plats. HV 71 är på 13:e plats.

Lördag 4 oktober spelar HV 71 borta mot Linköping 15.15 och Färjestad mot Brynäs hemma 18.00 i Löfbergs Arena.

HV 71–Färjestad 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (8.41) Jonathan Ang (Joona Luoto, Riley Woods), 2–0 (13.58) Riley Woods (Nikola Pasic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-0-3

Färjestad: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Linköping HC, borta, 4 oktober

Färjestad: Brynäs IF, hemma, 4 oktober

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen