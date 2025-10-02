HV 71 höll nollan och vann mot Färjestad
Följ HockeySverige på
Google news
- HV 71 vann med 2–0 mot Färjestad
- Jonathan Ang avgjorde för HV 71
- Andra raka segern för HV 71
HV 71 gjorde en stark match när laget vann på hemmaplan mot Färjestad i SHL. Matchen slutade med en klar seger för HV 71, 2–0 (2–0, 0–0, 0–0).
Linköping nästa för HV 71
HV 71 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara fem minuter.
Andra perioden blev mållös. Tredje perioden blev mållös och HV 71 höll i sin 2–0-ledning och vann.
I tabellen innebär det här att Färjestad nu ligger på femte plats. HV 71 är på 13:e plats.
Lördag 4 oktober spelar HV 71 borta mot Linköping 15.15 och Färjestad mot Brynäs hemma 18.00 i Löfbergs Arena.
HV 71–Färjestad 2–0 (2–0, 0–0, 0–0)
SHL, Husqvarna Garden
Första perioden: 1–0 (8.41) Jonathan Ang (Joona Luoto, Riley Woods), 2–0 (13.58) Riley Woods (Nikola Pasic).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
HV 71: 2-0-3
Färjestad: 2-0-3
Nästa match:
HV 71: Linköping HC, borta, 4 oktober
Färjestad: Brynäs IF, hemma, 4 oktober
Den här artikeln handlar om: