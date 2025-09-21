HV 71 avgjorde med fem mål i sista perioden

HV 71 vann med 9–4 mot Karlskrona

Emil Strålberg gjorde tre mål för HV 71

Viggo Borrman avgjorde för HV 71

I två perioder hängde Karlskrona hyggligt med i matchen hemma mot HV 71. Men HV 71 öste på rejält i tredje perioden. Till slut blev det hela 4–9 (1–1, 1–3, 2–5) i matchen i U18 regional syd herr.

Första perioden var jämn. Karlskrona inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Max Frykberg efter 1.18, men HV 71 kvitterade genom Emil Strålberg efter 13.33. HV 71 var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–4.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–5 och matchen med 9–4.

HV 71:s Emil Strålberg stod för fem poäng, varav tre mål och Alfred Nordén gjorde ett mål och två assist. Olle Willén gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Karlskrona.

Karlskrona har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. HV 71 har sju poäng.

Nästa motstånd för Karlskrona är Växjö. Lagen möts torsdag 25 september 19.00 i Växjö Ishall. HV 71 tar sig an Vita Hästen hemma onsdag 24 september 19.00.

Karlskrona–HV 71 4–9 (1–1, 1–3, 2–5)

U18 regional syd herr, NKT Arena

Första perioden: 1–0 (1.18) Max Frykberg (Olle Willén, Alexander Gidius), 1–1 (13.33) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin).

Andra perioden: 1–2 (25.32) Alfred Nordén (Oskar Mivell), 2–2 (26.24) Olle Willén (Oliver Ulander), 2–3 (26.52) Jacob Aldèn (Alfred Nordén, Alfred Ingelsten), 2–4 (35.09) Martinus Schioldan (Oscar Söderström, Emil Strålberg).

Tredje perioden: 3–4 (46.00) Olle Willén (Max Frykberg), 3–5 (50.21) Viggo Borrman (Axel Olofsson), 3–6 (53.45) Emil Strålberg (Martinus Schioldan, Oscar Söderström), 3–7 (54.36) Fabian Merkle Rohdin (Emil Strålberg), 3–8 (56.43) Maximilliam Wistrand, 3–9 (58.07) Emil Strålberg (Alfred Nordén), 4–9 (58.54) Emil Jakobsen Saaby (Viggo Wahlqvist).

Nästa match:

Karlskrona: Växjö Lakers HC, borta, 25 september

HV 71: HC Vita Hästen, hemma, 24 september