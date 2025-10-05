Hugo Walden i målform när Tingsryd vann mot Karlskrona

Tingsryd-seger med 4–3 mot Karlskrona

Tingsryds Hugo Walden tvåmålsskytt

Hugo Yngsell avgjorde för Tingsryd

Bortalaget Tingsryd vann mot Karlskrona i U18 regional syd herr. 3–4 (0–1, 1–1, 2–2) slutade matchen på söndagen.

Segermålet för Tingsryd stod Hugo Yngsell för 16.49 in i tredje perioden.

Hugo Walden med två mål för Tingsryd

Tingsryd tog ledningen efter 12.54 genom Hugo Walden på pass av Fabian Nilsson och Alexis Storck. Tingsryd gjorde 0–2 genom Hugo Walden, som gjorde sitt andra mål, efter 8.12 i andra perioden.

Karlskrona reducerade dock till 1–2 genom Hampus Ullberg efter 9.43 av perioden. Tingsryd inledde tredje perioden med att göra 1–3 genom Emil Hansen innan Karlskrona svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Elis Backendal för framspelad av Leo Björkman Jakobsson och Max Frykberg efter 10.14.

I slutminuterna var det dock Tingsryd som punkterade matchen. Hugo Yngsell gjorde matchavgörande 3–4 efter 16.49, på pass av Valter Reuterdahl och Emil Hansen.

Karlskrona har en vinst och fyra förluster och 17–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tingsryd har tre vinster och två förluster och 16–20 i målskillnad. Det här var Tingsryds tredje uddamålsseger.

I nästa match, torsdag 9 oktober möter Karlskrona Oskarshamn borta i Be-Ge Hockey Center 19.30 medan Tingsryd spelar hemma mot Vita Hästen 19.15.

Karlskrona–Tingsryd 3–4 (0–1, 1–1, 2–2)

U18 regional syd herr, NKT Arena

Första perioden: 0–1 (12.54) Hugo Walden (Fabian Nilsson, Alexis Storck).

Andra perioden: 0–2 (28.12) Hugo Walden (Valter Reuterdahl, Erik Alm), 1–2 (29.43) Hampus Ullberg (Emil Jakobsen Saaby, Max Frykberg).

Tredje perioden: 1–3 (43.00) Emil Hansen (Jakob Krantz), 2–3 (46.49) Leo Björkman Jakobsson (León Lindgren, Elis Backendal), 3–3 (50.14) Elis Backendal (Leo Björkman Jakobsson, Max Frykberg), 3–4 (56.49) Hugo Yngsell (Valter Reuterdahl, Emil Hansen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Karlskrona: 1-0-4

Tingsryd: 3-0-2

Nästa match:

Karlskrona: IK Oskarshamn, borta, 9 oktober

Tingsryd: HC Vita Hästen, hemma, 9 oktober