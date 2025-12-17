Hugo Branthsson i målform – Örnsköldsvik Hockey vann mot Clemensnäs

Örnsköldsvik Hockey vann med 6–3 mot Clemensnäs

Hugo Branthsson tvåmålsskytt för Örnsköldsvik Hockey

Tobias Oskarsson avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Hemmalaget Örnsköldsvik Hockey vann mot Clemensnäs i hockeyettan norra. 6–3 (2–0, 3–1, 1–2) slutade onsdagens match.

Clemensnäs huvudtränare Kim Lundgren:

– Tyvärr så tävla de ner oss och vi sitter kvar på bussen fram till tredje perioden och då är det lite för sent.

Linus Håkansson gjorde 1–0 till Örnsköldsvik Hockey efter bara 1.11 efter förarbete från Oskar Johansson och Hugo Branthsson.

Laget ökade också ledningen till 2–0 efter 6.54 när Felix Hälldahl slog till efter pass från Oskar Byström.

Örnsköldsvik Hockey tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 1.43 genom Hugo Branthsson och gick upp till 4–0 innan Clemensnäs svarade.

I periodpausen hade Örnsköldsvik Hockey ledningen med 5–1.

Clemensnäs reducerade dock till både 5–2 och 5–3 genom Hugo Zetterlund och Hugo Zetterlund i tredje perioden.

Örnsköldsvik Hockey kunde dock avgöra till 6–3 med 3.02 kvar av matchen genom Hugo Branthsson.

Hugo Branthsson gjorde två mål för Örnsköldsvik Hockey och spelade dessutom fram till ett mål.

För Örnsköldsvik Hockey gör resultatet att man nu ligger på tolfte plats i tabellen medan Clemensnäs är på 20:e och sista plats.

Nästa motstånd för Örnsköldsvik Hockey är Bodens HF. Clemensnäs tar sig an Strömsbro hemma. Båda matcherna spelas lördag 3 januari 16.00.

Örnsköldsvik Hockey–Clemensnäs 6–3 (2–0, 3–1, 1–2)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (1.11) Linus Håkansson (Oskar Johansson, Hugo Branthsson), 2–0 (6.54) Felix Hälldahl (Oskar Byström).

Andra perioden: 3–0 (21.43) Hugo Branthsson (Frans Westberg-Gren, Viggo Öberg), 4–0 (28.10) Tobias Oskarsson (Linus Håkansson, Elias Hallin), 4–1 (31.24) Elliot Ahlberg (Filip Westermark, Sigge Jonsson), 5–1 (33.37) Edgar Svennberg Berger (Viggo Öberg, Frans Westberg-Gren).

Tredje perioden: 5–2 (46.12) Hugo Zetterlund (Markus Aaw, Olle Karlsson), 5–3 (47.28) Hugo Zetterlund (Oliver Lindgren, Markus Aaw), 6–3 (56.58) Hugo Branthsson (Tobias Oskarsson, Oskar Byström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 3-0-2

Clemensnäs: 1-0-4

Nästa match:

Örnsköldsvik Hockey: Bodens HF, hemma, 3 januari 16.00

Clemensnäs: Strömsbro IF, hemma, 3 januari 16.00