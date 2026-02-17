Hugo Augustsson het när Malung besegrade Orsa

Seger för Malung med 6–4 mot Orsa

Hugo Augustsson tvåmålsskytt för Malung

Andra raka segern för Malung

Hemmalaget Malung tog hem de tre poängen efter seger mot Orsa i U20 region väst herr. 6–4 (2–0, 4–1, 0–3) slutade matchen på tisdagen.

Hugo Augustsson gjorde två mål för Malung

Rasmus Gustafsson gjorde 1–0 till Malung efter 6.38 på passning från Hugo Augustsson och Alexander Ljung. Efter 13.53 ökade ledningen när laget gjorde 2–0 genom Erik Ström med assist av Arvid Läth och Ludvig Eljas.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 6–1.

Malte Willford, Oscar Ytterbring och Malte Willford reducerade förvisso men närmare än 6–4 kom inte Orsa. Malung tog därmed en säker seger.

Orsas Oscar Ytterbring stod för tre poäng, varav två mål. Rasmus Gustafsson gjorde ett mål och totalt tre poäng för Malung och Hugo Augustsson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Med två omgångar kvar är Malung på sjunde plats i tabellen medan Orsa är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Orsa IK vunnit.

Lagen möts igen i Malungs Ishall, lördag 21 februari 13.30.

Malung–Orsa 6–4 (2–0, 4–1, 0–3)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (6.38) Rasmus Gustafsson (Hugo Augustsson, Alexander Ljung), 2–0 (13.53) Erik Ström (Arvid Läth, Ludvig Eljas).

Andra perioden: 3–0 (28.00) Arvid Nilsson (Ludvig Eljas, Felix Ehrling), 4–0 (31.54) Hugo Augustsson (Rasmus Gustafsson), 5–0 (35.50) Hugo Augustsson (Måns Gyllensten, Rasmus Gustafsson), 6–0 (36.56) Viktor Nylén (Alexander Ljung, Felix Ehrling), 6–1 (37.41) Oscar Ytterbring (Leon Tångring, Leon Rörvall-Simons).

Tredje perioden: 6–2 (44.18) Malte Willford (Leon Rörvall-Simons), 6–3 (51.51) Oscar Ytterbring (Wilhelm Jernberg), 6–4 (59.11) Malte Willford (Vilmer Gräll, Oscar Ytterbring).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 2-0-3

Orsa: 1-1-3

Nästa match:

Malung: Orsa IK, hemma, 21 februari 13.30

Orsa: Malungs IF, borta, 21 februari 13.30